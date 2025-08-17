ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই কোটি টাকার ভারতীয় শাড়ি-লেহেঙ্গা জব্দ

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই কোটি টাকার ভারতীয় শাড়ি-লেহেঙ্গা জব্দ
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে কাভার্ড ভ্যান তল্লাশি করে দুই কোটি ১৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা মূল্যের ভারতীয় লেহেঙ্গা ও শাড়ি জব্দ করেছে বিজিবি।
রোববার (১৭ আগস্ট) সকালে উপজেলার চান্দুরা এলাকা থেকে এসব পণ্য জব্দ করা হয়।
বিজিবি ২৫ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল জাব্বার আহমেদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিজিবির ২৫ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধীনস্থ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ট্রানজিট ক্যাম্পের সদস্যরা অভিযান চালান। এসময় চান্দুরা এলাকায় একটি কাভার্ড ভ্যান তল্লাশি করে ব্যবহৃত কার্টন দ্বারা আচ্ছাদিত অবস্থায় ভারতীয় উন্নত মানের ৪৪৯টি লেহেঙ্গা ও ১৪৭টি শাড়ি জব্দ করতে সক্ষম হয়।
তিনি আরও বলেন, জব্দ মালামালের সিজার মূল্য দুই কোটি ১৩ লাখ ৭০ হাজার টাকা। এসব মালামাল আখাউড়া কাস্টমস অফিসে জমা করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এমএন/এমএস