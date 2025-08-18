  2. দেশজুড়ে

রাজবাড়ীতে ভুয়া পু‌লিশ সদস্য আটক

প্রকাশিত: ০৫:৫৮ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
রাজবাড়ীর কালুখালীতে তুষার (২৫) নামে এক ভুয়া পুলিশকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুর ২টার দিকে সোনাপুর মোড় এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

তুষার কুষ্টিয়া খোকসা উপজেলার শেখপাড়া ইউনিয়নের বিহাড়িয়া পাড়া গ্রামের মৃত জয়নুল শেখের ছেলে।

স্থানীয়রা জানান, সোনাপুর মোড়ে পুলিশ পরিচয়ে ঘোরাফেরা করছিলেন তুষার। এসময় তার গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় স্থানীয়রা তাকে ধাওয়া দিলে তিনি কালুখালী সেনা ক্যাম্পে আশ্রয় নেন। প‌রে সেনাবাহিনী তাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শেষে কালুখালী থানায় হস্তান্তর করে।

কালুখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. জাহেদুর রহমান জানান, ভুয়া পুলিশের খবর পেয়ে জনগণের হাত থেকে উদ্ধার করা তাকে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

