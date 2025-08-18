পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা

পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যা
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে পরকীয়া সন্দেহে স্ত্রীকে কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ পাওয়া গেছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) দুপুরে উপজেলার তরফপুর নামাপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।
নিহত রোজিনা আক্তার (৩৫) একই গ্রামের মুচিরচালা এলাকার হাসমত আলীর মেয়ে। ঘটনার পর অভিযুক্ত স্বামী আব্দুল লতিফ (৪৬) পালিয়ে গেছেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, স্ত্রীর পরকীয়া সন্দেহে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কিছুদিন ধরে বনিবনা হচ্ছিল না। এক সপ্তাহ আগে এ নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া হলে বাবার বাড়ি চলে যান রোজিনা। রোববার মীমাংসার মাধ্যমে রোজিনাকে বাবার বাড়ি থেকে নিজ বাড়ি নিয়ে আসেন লতিফ।
সোমবার দুই সন্তান স্কুলে গেলে বাড়ি ফাকা থাকে। এই সুযোগে দুপুরে বসতঘরের খাটে শুয়ে থাকা স্ত্রী রোজিনাকে কুড়াল দিয়ে গলায় কোপ দিয়ে হত্যা করেন লতিফ। এরপর তিনি পালিয়ে যান।
এ বিষয়ে মির্জাপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ রাশেদুল ইসলাম বলেন, নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। মামলার প্রস্তুতি চলছে।
