  2. দেশজুড়ে

বগি রেখে ছুটে চলা সেই ট্রেন মেঘনা সেতুতে বিকল

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ব্রাহ্মণবাড়িয়া
প্রকাশিত: ০৮:২৫ পিএম, ১৮ আগস্ট ২০২৫
বগি রেখে ছুটে চলা সেই ট্রেন মেঘনা সেতুতে বিকল
মেঘনা রেলসেতুতে ঢাকাগামী মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেছে

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে মেঘনা নদীর সেতুর মাঝে ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে গেছে। সোমবার (১৮ আগস্ট) সন্ধ্যা পৌনে ৬টার দিকে ঢাকাগামী মহানগর এক্সপ্রেস ট্রেনে এই ঘটনা ঘটে।

এরআগে, চলন্ত অবস্থায় আশুগঞ্জ রেলস্টেশনের আউটারে ট্রেনটির পাঁচটি বগি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

আরও পড়ুন:

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বিকেল ৫টা ১৫ মিনিটে ট্রেনটি ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশন ছেড়ে যায়। আশুগঞ্জ স্টেশন ঢোকার মুুহূর্তে ট ও ঠ বগির মাঝখানে আলাদা হয়ে যায়। এতে পেছনের পাঁচটি বগি ছাড়াই ট্রেনটি আশুগঞ্জ প্রবেশ করে। পরে ট্রেনের বাকি অংশ নিয়ে আশুগঞ্জ স্টেশন থেকে ঢাকা অভিমুখে যাওয়ার পথে মেঘনা নদীর রেলসেতুর ওপর এর ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার সাকির জাহান জানান, ফেলা যাওয়া বাকি বগিগুলো নিয়ে ট্রেনটি ঢাকা অভিমুখে যাচ্ছিল। এসময় মেঘনা সেতুর ওপর ইঞ্জিন বিকল হয়ে যায়। এ অবস্থায় এক লাইনে ট্রেন চলাচল করছে।

আবুল হাসনাত মো. রাফি/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।