কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুলাভাই-শ্যালিকার মৃত্যু
রংপুরে কাভার্ডভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী দুজনের মৃত্যু হয়েছে। তারা সম্পর্কে দুলাভাই-শ্যালিকা।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকেলে নগরীর তাজহাট থানার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহতরা হলেন নগরীর বিনোদপুর এলাকার তরিকুল ইসলাম পাপ্পুর মেয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী তানিমা আক্তার পান্না এবং তার দুলাভাই পার্শ্ববর্তী বালাপাড়া এলাকার বীর মুক্তিযোদ্ধা আনছার আলীর ছেলে আসাদুল ইসলাম আসাদ (৪০)।
এ ঘটনায় কাভার্ডভ্যানচালক সাদ্দাম হোসেনকে (২৫) আটক করা হয়েছে। আটক সাদ্দাম পঞ্চগড়ের দেবীগঞ্জ উপজেলার ইকরা ভাষা প্রধান পাড়ার অলিয়ার রহমানের ছেলে।
পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে শ্যালিকা পান্নাকে তার বাড়িতে পৌঁছে দিতে মোটরসাইকেলে করে রওয়ানা দেন আসাদ। সড়ক বিভাজন অতিক্রম করার সময় কেন্দ্রীয় বাস টার্মিনালের দিক থেকে আসা মর্ডান মোড়গামী একটি কাভার্ডভ্যান মোটরসাইকেলটিটে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে মোটরসাইকেল থেকে ছিটকে পরে ঘটনাস্থলেই মারা যান তানিমা আক্তার পান্না। পরে আসাদুল ইসলাম আসাদকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক তাকেও মৃত ঘোষণা করেন।
রংপুর মেট্রোপলিটন পুলিশের তাজহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শাহাজান আলী দুজন নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি বলেন, মরদেহ রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রয়েছে। এ ঘটনায় কাভার্ডভ্যানচালক সাদ্দাম হোসেনকে আটক করা হয়েছে।
জিতু কবীর/এসআর/জেআইএম