ঠাকুরগাঁওয়ে সরকারি সার বোঝাই ট্রাক আটক
ঠাকুরগাঁওয়ের রায়পুরায় মধ্যরাতে সরকারি সার বোঝাই একটি ট্রাক আটক করে স্থানীয়রা। পরে পুলিশ খবর পেয়ে সারসহ ট্রাকটি জব্দ করে থানায় নিয়ে যায়।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দিবাগত রাত দেড়টার দিকে সদর উপজেলার রায়পুর ইউনিয়নের দেহন ময়দান বাজারে ট্রাকটি আটক করা হয়।
এলাকাবাসী ও পুলিশ জানায়, গভীর রাতে ঠাকুরগাঁও জেলা শহর থেকে সরকারি সার বোঝাই একটি ট্রাক ওই ইউনিয়নে দেহন ময়দান বাজারে পৌঁছালে স্থানীয়দের সন্দেহ হয়। পরে ট্রাকটিতে সার দেখতে পেয়ে চালান দেখতে চাইলে ড্রাইভার ও হেলপার পালিয়ে যায়।
প্রশাসনকে খবর দিলে সদর থানা পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও উপজেলা কৃষি অফিসার মধ্যরাতে ঘটনাস্থলে এসে সবার উপস্থিতিতে সারসহ ট্রাকটি জব্দ করে থানায় নিয়ে যায়।
এ বিষয়ে সদর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নাসিরুল আলম বলেন, স্থানীয় লোকজন ফোন করে জানায় তারা সারসহ একটি ট্রাক আটক করেছে। পরে ঘটনাস্থলে এসে ট্রাকসহ ৩০০ বস্তা সার জব্দ করা হয়েছে। পরে এসব সার ওই এলাকার কৃষকদের কাছে সরকারি দরে বিক্রি করে সরকারি কোষাগারে অর্থ জমা করা হবে।
এ ব্যাপারে সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সারোয়ারে আলম খান বলেন, অবৈধভাবে নিয়ে যাওয়ার সময় এলাকাবাসী এক ট্রাক আটক করে। পরে থানায় খবর দিলে আমরা এসে ট্রাকটি জব্দ করেছি। ট্রাক ড্রাইভার ও হেলপারকে আটক করা সম্ভব হয়নি তারা আগেই পালিয়ে গেছে। আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানান তিনি।
এর আগে অবৈধভাবে মজুদ করার অভিযোগে জেলার বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার দুই ডিলারের গুদাম থেকে ৮৩৯ বস্তা সার জব্দের পাশাপাশি ৪০ হাজার টাকা জরিমানাসহ একটি গুদাম সিলগালা করা হয়।
এছাড়া সদরের গড়েয়া বাজারের ব্যবসায়ী ইসরাফিলের গুদাম থেকে ৯৪৭ বস্তা সার জব্দসহ অনিয়মের অভিযোগে আউলিয়াপুরের ডিলার নঈমউদ্দীন টেডার্সকে আইনি নোটিশ দিয়েছে কৃষি বিভাগ।
তানভীর হাসান তানু/এমআরএম