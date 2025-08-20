  2. দেশজুড়ে

৯ ঘণ্টা পর ময়মনসিংহে বাস চলাচল শুরু

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:৫১ এএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
ময়মনসিংহ থেকে ৬ জেলায় বাস চলাচল বন্ধ থাকার ৯ ঘণ্টা পর পুনরায় বাস চলাচল শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাত ১০টার দিকে বাস চলাচল শুরু হয়।

জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে পরিবহন মালিক ও শ্রমিকদের ফলপ্রসূ আলোচনার পর বাস চলাচল শুরু হয়।

বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন ময়মনসিংহ জেলা মোটরযান কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক আইয়ুব আলী।

তিনি বলেন, বাস বন্ধের পর থেকেই যাত্রীরা গন্তব্যে যেতে না পেরে ভোগান্তিতে পড়েন। গাড়ি বন্ধ থাকায় ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিলেন মালিকরাও। এমতাবস্থায় জেলা প্রশাসক মুফিদুল আলমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে জেলা পুলিশ, পরিবহন মালিক ও শ্রমিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দসহ পরিবহন মালিকরাও অংশ নেন। দীর্ঘ আলোচনা শেষে বাস চালুর সিদ্ধান্ত নেয় পরিবহন নেতৃবৃন্দ।

তিনি বলেন, বাস বন্ধে যাত্রীরা ভোগান্তিতে পড়ায় দুঃখ প্রকাশ করছি। কাউন্টার ভাঙচুরের ঘটনায় পরিবহন মালিকরা আতঙ্কিত ও ক্ষুব্ধ হয়ে বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না বলে প্রত্যাশা করছি।

এর আগে এদিন দুপুর একটার দিকে নগরীর মাসকান্দায় ইউনাইটেড পরিবহনের বাস কাউন্টারে দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ভাঙচুর চালায় একদল যুবক। এসময় কাউন্টারে থাকা ল্যাপটপ ও টাকা লুটপাট করা হয়। কাউন্টার ত্যাগ করার আগ মুহূর্তে সড়ক-মহাসড়কে বাস চলাচল করলে বাসে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়। ঘটনার পরপরই বাস মালিকদের মধ্যে বিষয়টি জানাজানি হয়। এমতাবস্থায় সড়কে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটতে পারে এমন আশঙ্কায় ও ক্ষুব্ধ হয়ে বাস চলাচল বন্ধ করে দেন মালিকরা।

