বিল বেশি আসায় লাইনম্যানকে মারধর, মিটার খুলে নিলো বিদ্যুৎ অফিস

বিল বেশি আসায় লাইনম্যানকে মারধর, মিটার খুলে নিলো বিদ্যুৎ অফিস
কুমিল্লার বুড়িচংয়ে অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বিল আসার অভিযোগে লাইনম্যানকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে ভুক্তভোগীর মিটার খুলে নিয়েছে কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ২-এর বুড়িচং জোনাল অফিস।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) বিকেলে ঘটনাস্থলে গিয়ে জানা যায়, উপজেলার শংকুচাইল বাজারের জননী অয়েল ও রাইস মিলের বিদ্যুৎ মিটারে অতিরিক্ত বিল আসায় প্রতিষ্ঠানের মালিক আবুল হোসেন ভূঁইয়া বুড়িচং জোনাল অফিসে অভিযোগ করেন। অভিযোগের প্রেক্ষিতে সোমবার (১৮ আগস্ট) বিকেলে লাইনম্যান মো. সাফায়েত ঘটনাস্থলে মিটার পরীক্ষা করতে যান।
এসময় তাকে মারধর করেন মিলের মালিক আবুল হোসেন ভূঁইয়া ও তার সহযোগী জালাল উদ্দিন। ঘটনাস্থল থেকে স্থানীয়রা আহত লাইনম্যান সাফায়েতকে উদ্ধার করে বুড়িচং স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।
এ বিষয়ে আহত লাইনম্যান সাফায়েত জানান, ডিজিএম স্যারের নির্দেশে মিটার পরীক্ষা করতে গেলে আমাকে শংকুচাইল বাজারের জননী অয়েল মিলের মালিক ও তার লোকজন এলোপাতাড়ি মারধর করেন।
- আরও পড়ুন-
- খোস গল্পের ছলে প্রবাসীর স্ত্রীর লাখ টাকা নিয়ে উধাও নারী
- শিক্ষা অফিসারের বদলির আদেশে মিষ্টি বিতরণ শিক্ষকদের
- দুদকের মামলায় কারাগারে সিলেট মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ কর্মকর্তা
অভিযোগের বিষয়ে জানতে অভিযুক্ত আবুল হোসেন ভূঁইয়া ও জালাল উদ্দিনের বাড়িতে গিয়ে তাদের পাওয়া যায়নি। পরে তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে একাধিকবার কল করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।
কুমিল্লা পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি ২-এর বুড়িচং জোনাল অফিসের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার দেলোয়ার হোসেন বলেন, আমাদের লাইনম্যানকে মারধর করায় দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে মিটার খুলে নেওয়ার বিষয়ে তিনি মন্তব্য করতে অনিহা প্রকাশ করেন।
বুড়িচং থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আজিজুল হক বলেন, পল্লী বিদ্যুৎ অফিসের লাইনম্যানকে মারধরের ঘটনায় অভিযোগ পেয়েছি। তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
জাহিদ পাটোয়ারী/এফএ/এএসএম