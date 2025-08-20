  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ০৯:২৫ এএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
শিক্ষা অফিসারের বদলির আদেশে মিষ্টি বিতরণ শিক্ষকদের

গাজীপুরে বিতর্কিত সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুস সালামকে অবশেষে বদলির আদেশ দিয়েছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। সোমবার (১৮ আগস্ট) প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রশাসন-১ এর সহকারী পরিচালক সাজ্জাদ হোসেন স্বাক্ষরিত চিঠি সূত্রে বদলির খবর নিশ্চিত হওয়া গেছে।

এদিকে শিক্ষা অফিসার আব্দুস সালামের বদলির খবরে গাজীপুর সদর উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষকেরা মিষ্টি বিতরণ করেছেন। তাকে চাঁদপুরের মতলব উপজেলায় বদলির আদেশ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা অফিসার আব্দুস সালাম চলতি বছরের ১২ জানুয়ারি গাজীপুর সদর উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। যোগদানের পর থেকেই তিনি বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে আলোচনা সমালোচনার সৃষ্টি করেন। তার বিরুদ্ধে বিনামূল্যের বই বিতরণে অনিয়ম, শিক্ষকদের কটূক্তি, স্কুল নিবন্ধনে মোটা অঙ্কের ঘুস গ্রহণ, শিক্ষক নেতাদের নামে মিথ্যা মামলা, বিধি বহির্ভূত শিক্ষক বদলি, সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বরাদ্দ থেকে কমিশন গ্রহণসহ অসংখ্য অভিযোগ ওঠে। তার বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে ফুঁসে ওঠে গাজীপুরের শিক্ষক সমাজ। তার এসব অনিয়ম ও বিতর্কিত কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমে সংবাদও প্রকাশিত হয়। পরে অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে একাধিকবার তদন্ত করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।

জানা যায়, আব্দুস সালামকে এর আগে দুর্নীতির দায়ে ১৭ বার বদলিসহ তার গ্রেড অবনমন করে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। তার বিরুদ্ধে ৩টি বিভাগীয় মামলা চলমান আছে।

আব্দুস সালামের বদলির প্রতিক্রিয়ায় গাজীপুর কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মোছাদ্দিকুর রহমান বলেন, একজন দুর্নীতিবাজকে বদলি কোনো সমাধান নয়, তাকে শাস্তি দিতে হবে। আমরা আব্দুস সালামের দুর্নীতির বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে গিয়েছি, আশা করছি তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবে।

