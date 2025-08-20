নোবিপ্রবিতে হলের খাবারে ভর্তুকির দাবিতে ছাত্রীদের বিক্ষোভ
নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (নোবিপ্রবি) খাবারের মান বৃদ্ধি ও ভর্তুকি প্রদানের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি ও বিক্ষোভ করেছে শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাত সাড়ে ৯টার দিকে নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী হলের ছাত্রীরা এ বিক্ষোভ করেন।
ছাত্রীদের অভিযোগ, হল ক্যান্টিনে নিম্নমানের খাবার পরিবেশনসহ ন্যায্যমূল্যের তুলনায় অনেক বেশি দাম নেওয়া হয়। এ নিয়ে বারবার অভিযোগ করার পরও কর্তৃপক্ষ কোনো ধরনের ব্যবস্থা নেয়নি। তাই বাধ্য হয়ে ভুক্তভোগীরা আন্দোলনে নেমেছেন।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ছাত্রী জানান, এর আগে ক্যান্টিন ম্যানেজারের অভিযোগের ভিত্তিতে ছাত্রীদের হলে তল্লাশি চালিয়ে ইলেক্ট্রিক চুলাসহ রান্নার সরঞ্জামাদি জব্দ করা হয়। পরে ছাত্রীদের দাবি ছিল ক্যান্টিনে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবশেন ও খাবারের সঠিক দাম নির্ধারণ করার। কিন্তু দীর্ঘদিনেও তা করা হয়নি।
ছাত্রীদের বিক্ষোবের খবর পেয়ে হল প্রশাসন শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলে আন্দোলন সাময়িক স্থগিত করে গভীর রাতে শিক্ষার্থীরা হলে ফিরে যান।
জানতে চাইলে হল প্রভোস্ট ড. আবিদুর রহমান বলেন, ‘আমি অসুস্থ থাকায় হলে আসতে পারিনি। সব সহকারী প্রভোস্ট ও ছাত্রীদের নিয়ে খুব দ্রুত একটি মতবিনিময় সভা করে সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবো। ’
