  2. দেশজুড়ে

হঠাৎ পেঁয়াজ আমদানিতে আইপি বন্ধ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি হিলি (দিনাজপুর)
প্রকাশিত: ০৩:৩৮ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
আমদানি শুরুর তিন দিনের মাথায় হঠাৎ করে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি (আইপি পারমিট) বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এতে আবারও পেঁয়াজ আমদানি বন্ধ হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ফলে বাড়তে পারে দাম। বিষয়টি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন হিলি স্থলবন্দরের পেঁয়াজ আমদানিকারকরা।

বুধবার (২০ আগস্ট) বেলা ১১টায় হিলি স্থলবন্দর আমদানি-রপ্তানিকারক গ্রুপের নিজস্ব কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনটির সাধারণ সম্পাদক নাজমুল হোসেন।

লিখিত বক্তব্য বলা হয়, চলতি মাসের ১৪ তারিখে আইপি উম্মুক্ত করে দেওয়ার পর হঠাৎ করেই ১৯ তারিখে তা বন্ধ করে দেয় সরকার। এমন সিদ্ধান্তের ফলে বড় ধরনের ক্ষতির মুখে পড়বেন ব্যবসায়ীয়া। এরইমধ্যে ভারতের অভ্যন্তরে ১৫০টি পেঁয়াজবোঝাই ট্রাক দেশে প্রবেশের অপেক্ষায় রয়েছে। সেসব পেঁয়াজ আমদানি করতে না পারলে বিপুল পরিমাণ আর্থিক ক্ষতি শিকার হবেন তারা। দেশের বাজারে আবারও সিন্ডিকেটে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পেঁয়াজ আমদানিকারক শহীদুল ইসলাম, নুর ইসলাম, ওয়েদুল ইসলাম রিপনসহ আরও অনেকে।

এরআগে রোববার (১৭ আগস্ট) হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি শুরু হয়।

মো. মাহাবুর রহমান/এসআর/এমএস

