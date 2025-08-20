রাকসু ভোটার ২৪ হাজার ৮৯২ জন
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে কর্তৃপক্ষ।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন। চূড়ান্ত তালিকায় মোট ভোটার ২৪ হাজার ৮৯২ জন। যার মধ্যে ছাত্র ১৫ হাজার ১৫১ এবং ছাত্রী ৯ হাজার ৭৪১ জন।
১৭ আবাসিক হলের আবাসিক ও অনাবাসিক শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তফসিল অনুযায়ী বুধবার (২০ আগস্ট) সকাল ৯টা থেকে মনোনয়নপত্র বিতরণের কথা থাকলেও মঙ্গলবার রাতে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের স্বাক্ষরিত জরুরি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনিবার্য কারণে তা স্থগিত করেন।
তালিকা অনুযায়ী ছাত্র ভোটারদের মধ্যে শের-ই-বাংলা ফজলুল হক হলে ৮২৮, শাহ মখদুম হলে এক হাজার ১৭০, নওয়াব আব্দুল লতিফ হলে ৯৬০, সৈয়দ আমীর আলী হলে এক হাজার ২৯, শহীদ শামসুজ্জোহা হলে এক হাজার ৮৮, শহীদ হবিবুর রহমান হলে দুই হাজার ৮৮, মতিহার হলে এক হাজার ৫৮৩, মাদার বখশ হলে এক হাজার ৫৯০, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে এক হাজার ৫৬১, শহীদ জিয়াউর রহমান হলে এক হাজার ৯৭১ এবং বিজয়-২৪ হলে এক হাজার ২৮৩ জন রয়েছে।
আর ছাত্রী ভোটারদের মধ্যে মন্নুজান হলে দুই হাজার ৩৫, রোকেয়া হলে এক হাজার ৮২২, তাপসী রাবেয়া হলে এক হাজার ৪৭, বেগম খালেদা জিয়া হলে এক হাজার ১৩৪, রহমতুন্নেসা হলে এক হাজার ৫৫৫ এবং জুলাই-৩৬ হলে দুই হাজার ১৪৭ জন রয়েছেন।
চূড়ান্ত তালিকা রাকসুর ওয়েবসাইট এবং আবাসিক হলের নোটিশ বোর্ডে পাওয়া যাবে।
এর আগে ২৮ জুলাই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। পরে ১২ অগাস্ট কয়েকটি সংশোধনী এনে পুনর্বিন্যস্ত তফসিল ঘোষণা করে কমিশন। পুনর্বিন্যস্ত তফসিল অনুযায়ী ২০ থেকে ২৩ অগাস্ট পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হবে। ২৪ থেকে ২৬ অগাস্ট মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। বাছাই প্রক্রিয়া চলবে ২৭ ও ২৮ অগাস্ট।
প্রার্থীদের প্রাথমিক তালিকা প্রকাশ হবে ৩১ অগাস্ট। মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২ সেপ্টেম্বর। চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে ৪ সেপ্টেম্বর।
১৫ সেপ্টেম্বর সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি আবাসিক হলে ভোটগ্রহণ এবং ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
মনির হোসেন মাহিন/এএইচ/এমএস