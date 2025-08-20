নৌকাডুবি
ছেলেকে উঁচু করে ধরে রেখে প্রাণ দিলেন বাবা
সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে ছেলেকে (৭) বাঁচাতে গিয়ে পানিতে ডুবে মনিরুল ইসলাম (৩০) নামের এক বাবার মৃত্যু হয়েছে।
বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার কায়েমপুর ইউনিয়নের চিনাধুকুরিয়া বিলে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত মনিরুল ইসলাম একই ইউনিয়নের ব্রজবালা গ্রামের আব্দুস সালামের ছেলে। তিনি রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্নতাকর্মী পদে কর্মরত ছিলেন।
স্থানীয়রা জানান, মনিরুল ইসলাম নৌকায় ধান নিয়ে রাইস মিলে যাচ্ছিলেন। এসময় তার ভাগনে ও ছেলে মাসুম সঙ্গে ছিলেন। চিনাধুকুরিয়া বিলে নৌকাটি পৌঁছালে হঠাৎ ডুবে যায়। এসময় তিনি তার সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে নিখোঁজ হন। পরে স্থানীয়রা তার ছেলেসহ তিনজনকে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেন। এর কিছুক্ষণ পর বিলে জাল টানিয়ে উদ্ধার করা হয় মনিরুল ইসলামকে। তাকে হাসপাতালে নেওয়া হলে চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
প্রত্যক্ষদর্শী আবু সুফিয়ান বলেন, ‘নৌকা ডুবে যাওয়ার সময় মনিরুল ইসলাম তার সন্তানকে বাঁচাতে হাত দিয়ে উঁচু করে ধরে রেখেছিলেন। পরে ঘটনাস্থলে দ্রুত পৌঁছে তার ছেলে, ভাগনে ও নৌকার মাঝিকে আমরা উদ্ধার করি। কিন্তু তাকে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও পাওয়া যাচ্ছিল না।’
শাহজাদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আছলাম আলী ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জাগো নিউজকে বলেন, সন্তানকে বাঁচাতে গিয়ে পানিতে ডুবে এক বাবার মৃত্যু হয়েছে বলে শুনেছি। তবে এ ঘটনায় ওই পরিবারের কোনো অভিযোগ নেই৷
এম এ মালেক/এসআর/জিকেএস