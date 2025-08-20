চাঁপাইনবাবগঞ্জে অবৈধভাবে সার মজুত, দোকানির জরিমানা
চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুরে অবৈধভাবে সার মজুত ও বিক্রির দায়ে মো. শাহজাহান নামের এক ব্যবসায়ীকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) দিনগত রাতে উপজেলার বড়াইল দেওপুরা বাজারে অভিযান চালিয়ে তাকে অর্থদণ্ড দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। একই সঙ্গে মজুত সার কৃষি কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করা হয়েছে।
গোমস্তাপুর উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. সাকলাইন হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন গোমস্তাপুর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. জাকির মুন্সী। তবে মুঠোফোনে একাধিকবার চেষ্টা করেও তার সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।
উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. সাকলাইন হোসেন বলেন, একটি বিশেষ গোয়েন্দা সংস্থার তথ্যের ভিত্তিতে মঙ্গলবার রাতে বড়াইল দেওপুরা বাজারে মেসার্স শাহজাহান ট্রেডার্সে অভিযান চালানো হয়। এ সময় সেখানে ১৭৪ বস্তা ইউরিয়া, ডিএপি ও এমওপি সারের মজুত পাওয়া যায়। মেসার্স শাহজাহান ট্রেডার্সের সার বিক্রির জন্য কোনো লাইসেন্স নেই। তিনি শুধু কীটনাশক বিক্রির জন্য লাইসেন্স নিয়েছেন।
বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর ভ্রাম্যমাণ আদালত ওই প্রতিষ্ঠানের মালিক উপজেলার পার্বতীপুর ইউনিয়নের বড়াইল-আখিরা গ্রামের আবু বক্করের ছেলে মো. শাহজাহানকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করেন। একই সঙ্গে মজুদ সার কৃষি কর্মকর্তার উপস্থিতি ন্যায্যমূল্যে বিক্রির নির্দেশ দেন। পরে সারগুলো স্থানীয় কৃষকদের কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করা হয়েছে বলে জানান সাকলাইন হোসেন।
