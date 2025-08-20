  2. দেশজুড়ে

থানার গেটে রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের বিক্ষোভ

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি টেকনাফ (কক্সবাজার)
প্রকাশিত: ০৬:০৯ পিএম, ২০ আগস্ট ২০২৫
থানার গেটে রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের বিক্ষোভ

কক্সবাজারের উখিয়া থানার সামনে পুলিশ হেফাজতে থাকা আন্দোলনকারী শিক্ষক ও সমন্বয়ককে ছেড়ে দেওয়ার দাবিতে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা বিক্ষোভ করেছেন।

বুধবার (২০ আগস্ট) সকালে উখিয়া রোহিঙ্গা ক্যাম্পের প্রবেশ পথে সড়কে আন্দোলনের সময় নারী সমন্বয়কসহ ১৬ জনের চেয়ে বেশি রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে চাকরিচ্যুত শিক্ষককে পুলিশ হেফাজতে নেয়।

সরেজমিনে দেখা যায়, আন্দোলনকারী শিক্ষক ও তাদের স্বজনরা উখিয়া থানা মূল গেটের সামনে বিক্ষোভ করছেন। থানার গেটের দেওয়ালে মাইক লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের স্লোগান দিচ্ছেন। অপরদিকে বিপুল পরিমাণ পুলিশ ও র‍্যাবের সদস্যরা থানার ভিতরে অবস্থান করছে। সেই সঙ্গে থানার ভেতরে শিক্ষক প্রতিনিধি ও কক্সবাজার কয়েকজন জেলা সমন্বয়ক ওসিসহ পুলিশের সিনিয়র কর্মকর্তাদের মধ্যে আলোচনা চলছে।

এর আগে থানায় আসা পুলিশের একটি প্রিজনভ্যান আন্দোলনকারী শিক্ষকরা থানা রোডের ভেতরে আটকে দেন। প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিক্ষোভ চলছে।

বুধবার সকালে উখিয়া থানা পুলিশ শিক্ষক প্রতিনিধি সাইদুল ইসলাম শামীম, নওশাদ,রানা, উম্মী এবং কক্সবাজার জেলা সমন্বয়ক জিনিয়া সারমিন রিয়ার সহ ১৬ জনকে পুলিশ হেফাজতে নেন।

এদিকে আন্দোলন চলাকালে পুলিশ আন্দোলনকারীদের বাধা দিলে এসময় পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি ও পুলিশের মারধরের ৫ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে আন্দোলনকারী শিক্ষক আফরোজার নাম জানা গেলেও বাকি ৪ জনের নাম পাওয়া যায়নি। আহত আফরোজা কক্সবাজার সদর হাসপাতালে চিকিৎসা নিচ্ছেন।

এ বিষয়ে পুলিশের পক্ষ থেকে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

উখিয়া ও টেকনাফ রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে এক যোগে ১২৫০ জন স্থানীয় শিক্ষককে এনজিও সংস্থা পরিচালিত ক্যাম্পের বিভিন্ন স্কুল থেকে চাকরিচ্যুত করা হয়। পরে গত ১ জুন চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা দুই দফায় হাইওয়ে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ করে।

জাহাঙ্গীর আলম/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।