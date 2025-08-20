বেনাপোলে মিষ্টির দোকানকে লাখ টাকা জরিমানা
যশোরের বেনাপোলে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্য তৈরি ও সংরক্ষণের দায়ে আজিজ মিস্টান্ন ভান্ডারকে লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।
বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুর ১২টা দিকে বেনাপোল বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর যশোর কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. সেলিমুজ্জামান এ জরিমানা করেন।
তিনি বলেন, নিয়মিত বাজার তদারকির অংশ হিসেবে বেনাপোল বাজারের আজিজ মিষ্টান্ন ভান্ডারকে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে মিষ্টি, দই তৈরির অপরাধে লাখ টাকা জরিমানা করা হয়। জনস্বার্থে বাজার তদারকি অভিযান নিয়মিতভাবে চলবে বলে তিনি জানান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন, বেনাপোল পৌর সভার স্যানেটারি পরিদর্শক রাশেদা বেগম, বেনাপোল পোর্ট থানার এসআই মিলন হোসেন।
মো. জামাল হোসেন/এএইচ/জিকেএস