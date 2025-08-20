অবৈধ বালু উত্তোলনের দায়ে আটক ৭, জরিমানা ৩ লাখ
পিরোজপুরের ইন্দুরকানিতে কঁচা ও বলেশ্বর নদীর মোহনায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের দায়ে সাতজনকে আটক করে তিন লাখ টাকা জরিমানা করেছেন অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালত।
বুধবার (২০ আগস্ট) দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাসান-বিন-মুহাম্মাদ আলীর নেতৃত্বে নদীতে অভিযান পরিচালিত হয়। ড্রেজার ব্যবহার করে অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকালে অভিযুক্তরা হাতেনাতে ধরা পড়েন। অভিযানে ব্যবহৃত ড্রেজারগুলো ইন্দুরকানি সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মাসুদ করিম তালুকদারের জিম্মায় রাখা হয়েছে।
সাজাপ্রাপ্তরা হলেন—পিরোজপুর সদর উপজেলার রানীপুর গ্রামের মৃত সুলতান আহম্মেদ বেপারীর ছেলে মো. জাহিদুল ইসলাম, ইসমাইলের ছেলে মো. হাফিজ, বাদুরা গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা ফজলুর রহমানের ছেলে মো. হাবিবুর রহমান এবং মো. শাহজাহান খানের ছেলে মো. মিজান খান, কৃষ্ণনগর গ্রামের মো. মোকাম্মেল তালুকদারের ছেলে মো. জালাল তালুকদার, নাজিরপুর উপজেলার বেলুয়া মুগারঝোর গ্রামের মো. শাহাবুদ্দিন মাস্টারের ছেলে আব্দুল্লাহ আল মামুন এবং ইন্দুরকানি উপজেলার টগরা গ্রামের মৃত মোসলেম খানের ছেলে মো. লিটন খান।
মো. তরিকুল ইসলাম/এএইচ/জিকেএস