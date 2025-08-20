ফের খুলে দেওয়া হলো কাপ্তাই বাঁধের সবকটি জলকপাট

ফের খুলে দেওয়া হলো কাপ্তাই বাঁধের সবকটি জলকপাট
বৃষ্টি ও উজানের ঢলে কাপ্তাই হ্রদের পানি বেড়ে যাওয়ায় পানির চাপ কমাতে আবারও খুলে দেওয়া হয়েছে রাঙ্গামাটির কাপ্তাই বাঁধের সবকটি জলকপাট।
বুধবার (২০ আগস্ট) রাত ৮ টা ২০ মিনিটের দিকে বাঁধের ১৬টি জলকপাট খুলে দেওয়া হয়।
কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের ব্যবস্থাপক মাহমুদ হাসান জানান, কাপ্তাই হ্রদে পানির চাপ বাড়ায় বাঁধের ১৬টি স্পিলওয়েস (জলকপাট) ৬ ইঞ্চি করে খুলে দেওয়া হয়েছে। এতে করে প্রতি সেকেন্ডে স্পিলওয়ে দিয়ে ৯ হাজার কিউসেক পানি নিষ্কাশিত হচ্ছে কর্ণফুলী নদীতে। পানির চাপ বাড়লে পানি ছাড়ার পরিমাণও বাড়িয়ে দেওয়া হবে।
তবে সবকটি কপাট খুলে দেওয়ায় ভাটি এলাকায় তেমন কোনো প্রভাব পড়বে না বলেও জানান তিনি।
কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের তথ্যমতে, বর্তমানে কর্ণফুলী পানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের পাঁচটি ইউনিট দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ফলে প্রায় ৩২ হাজার কিউসেক পানি কর্ণফুলী নদীতে নিষ্কাশিত হচ্ছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ও স্পিলওয়ে দিয়ে মোট ৪১ হাজার কিউসেক পানি নিষ্কাশিত হচ্ছে কর্ণফুলীতে। কর্ণফুলী অববাহিকায় হ্রদের পানির শেষ গন্তব্য বঙ্গোপসাগর। বর্তমানে ১০৮.৩৫ এমএসএল পানি রয়েছে হ্রদে।
প্রসঙ্গত, পানির চাপ কমাতে গত ৫ আগস্ট মধ্যরাতে খুলে দেওয়া হয় বাঁধের সবকটি জলকপাট। তখন পানির চাপ অব্যাহত থাকায় ৫ দফায় খোলার পরিমাণ বাড়িয়ে সাড়ে তিন ফুট পর্যন্ত খোলা হয়েছিল সবকটি কপাট। পানির পরিমাণ কমে আসায় ১২ আগস্ট গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়।
