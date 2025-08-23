  2. দেশজুড়ে

লুট হওয়া সাদা পাথর নিজ খরচে ফিরিয়ে দিতে আলটিমেটাম

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি সিলেট
প্রকাশিত: ১১:১৩ পিএম, ২৩ আগস্ট ২০২৫
লুট হওয়া সাদা পাথর নিজ খরচে ফিরিয়ে দিতে আলটিমেটাম
ফাইল ছবি

আগামী মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকেল ৫টার মধ্যে লুট হওয়া সাদা পাথর নিজ উদ্যোগে ও নিজ খরচে পর্যটনকেন্দ্র সাদা পাথরে পৌঁছে দেওয়ার আলটিমেটাম দিয়েছে সিলেটের জেলা প্রশাসন। অন্যথায় সাদা পাথর অবৈধভাবে ক্রয়-বিক্রয়, সংরক্ষণ ও পরিবহনের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শনিবার (২৩ আগস্ট) সিলেটের কোম্পানীগঞ্জ ও সদর উপজেলার স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এক বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) পদ্মাসন সিংহ জাগো নিউজকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এরই মধ্যে এই নির্দেশনা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট দুই উপজেলায় মাইকিং করা হয়েছে। তাছাড়াও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের ফেসবুক পেজ থেকেও বিষয়টি প্রচার করা হয়েছে।

জানা গেছে, সাদা পাথরে লুট হওয়া পাথর উদ্ধারে শনিবার কোম্পানীগঞ্জ ও সিলেট সদর উপজেলায় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আয়োজিত সভায় তিনটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকেল ৫টার মধ্যে যাদের কাছে এখনো সাদা পাথর রয়েছে, তারা নিজ উদ্যোগে এবং নিজ খরচে ভোলাগঞ্জ সাদাপাথর এলাকায় পৌঁছে দেবেন।

সভায় বলা হয়, যেহেতু জনপ্রতিনিধিরা সরকারের অংশ তাই এ পাথর উদ্ধারে তাদেরও দায় রয়েছে। যার যার এলাকায় খোঁজখবর নিয়ে পাথর ভোলাগঞ্জে পৌঁছানোর বিষয়ে উদ্যোগ নেবেন তারা।

সিলেটের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) পদ্মাসন সিংহ বলেন, কোম্পানীগঞ্জ ও সিলেট সদর উপজেলা ব্যবসায়ী ও জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে। বৈঠকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মঙ্গলবার বিকেল ৫টার মধ্যে ভোলাগঞ্জ ১০ নম্বর ঘাট ডাম্পিং স্টেশনে নিজ উদ্যোগে পাথর ফেরত পাঠাতে হবে। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আহমেদ জামিল/বিএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।