টাঙ্গাইলে যৌথবাহিনীর অভিযানে ৩ টন সরকারি চাল উদ্ধার
টাঙ্গাইলের মির্জাপুরে যৌথ অভিযানে সরকারি খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ৩ টন চাল উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার (২৫ আগস্ট) রাতে উপজেলার জামুর্কি বাজারের একটি দোকান থেকে এই চাল উদ্ধার করা হয়।
এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ.বি.এম আরিফুল ইসলাম বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তিনি জানতে পারেন খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির বিপুল পরিমাণ চাল একটি দোকানে মজুত আছে এবং খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে। পরে সেনাবাহিনী ও পুলিশ নিয়ে অভিযান পরিচালনা করেন। এসময় খোলা বাজার ও দোকানে মজুত রাখা ২৯০০ কেজি (প্রায় ৩ টন) চাল উদ্ধার করা হয়।
তিনি আরও বলেন, এ বিষয়ে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির ডিলার ফিরোজ আলম মোক্তারকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। এ ব্যাপারে উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তার সহযোগিতায় তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। এই ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত এবং প্রমাণিত হবে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
এসময় উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ.বি.এম আরিফুল ইসলাম, উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) তারেক আজিজ, উপজেলা সরকারি খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ুন কবীর, মির্জাপুর সেনা ক্যাম্পের কমান্ডার এবং মির্জাপুর থানা পুলিশ উপস্থিত ছিল।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এফএ/জিকেএস