জাতীয় নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতেই হতে হবে: রেজাউল করিম

জাতীয় নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতেই হতে হবে: রেজাউল করিম
দেশে যে পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়ে আসছে তার মাধ্যমে ফ্যাসিস্ট চরিত্রের সরকার তৈরি হয় মন্তব্য করে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিম। তিনি বলেছেন, আগামী জাতীয় নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতেই হতে হবে।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় ইসলামী যুব আন্দোলন শরীয়তপুর জেলা শাখার আয়োজনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ দাবি জানান তিনি।
এসময় দেশের নির্বাচন পদ্ধতি ও পিআর পদ্ধতির নির্বাচনের বিষয় তুলে ধরে সৈয়দ রেজাউল করিম বলেন, ‘দেশের (বিদ্যমান) নির্বাচন পদ্ধতিতে দেশের টাকা বিদেশে পাচার হয়। আর পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিটা ভোটারের ভোট মূল্যায়ন হবে। তখন আর ফ্যাসিস্ট তৈরি হবে না। প্রতিটি দলের প্রতিনিধি সংসদে থাকবেন। এর মাধ্যমে দেশটি সুন্দর একটি দেশ হবে। এখানে কোনো খুনি, চাঁদাবাজ, দুর্নীতিবাজ তৈরি হবে না।’
পিআর পদ্ধতির নির্বাচন নিয়ে যারা প্রশ্ন তুলেছেন, তাদের উদ্দেশ করে তিনি বলেন, ‘বিশ্বের ৯১টি দেশে পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন হয়। তারা এই পদ্ধতির বাইরে যায়নি। তার মানে আমাদের বুঝতে হবে, এটি সবার জন্য কল্যাণকর। তাই আমাদের দাবি, আগামী জাতীয় নির্বাচন পিআর পদ্ধতিতেই হতে হবে।’
অন্তর্বর্তী সরকারের প্রসঙ্গ টেনে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির বলেন, ‘আপনি (প্রধান উপদেষ্টা) সরকারের আসার পর আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তিনটি—সংস্কার, দৃশ্যমান বিচার ও জাতীয় নির্বাচন। কিন্তু আমরা দেখেছি আপনি এটি দৃশ্যমান না হওয়ার আগেই নির্বাচনের রোডম্যাপ ঘোষণা করেছেন। আমরা বলবো, আপনার ওপর কোথা থেকে অজানা অচেনা জিন সাওয়ার হয়েছে। এই জিন সাওয়ারের মাধ্যমে আর কোনো মায়ের কোল খালি হতে দেবো না।’
ইসলামী যুব আন্দোলন জেলার সভাপতি মুহাম্মদ তারেক জামিলের সভাপতিত্বে ও সাংগঠনিক সম্পাদক ইলিয়াস মাহমুদের সঞ্চালনায় আরও উপস্থিত ছিলেন ইসলামী যুব আন্দোলনের কেন্দ্রীয় সভাপতি আতিকুর রহমান মুজাহিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক এসএম আজিজুল হক ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ জেলার সভাপতি এস এম আহসান হাবিব।
বিধান মজুমদার অনি/এসআর/এএসএম