সাবেক মন্ত্রী শাজাহান খানের শ্যালক গ্রেফতার
সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী ও মাদারীপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শাজাহান খানের শ্যালক মাহফুজুর রহমানকে (৪৮) গ্রেফতার করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকেলে শহরের হরি কুমারিয়া এলাকার একটি ফ্ল্যাট বাসা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।
গ্রেফতার মাহফুজুর রহমান ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলার রায়পুর গ্রামের সৈয়দ আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য, সাবেক নৌপরিবহন মন্ত্রী ও মাদারীপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য শাজাহান খানের শ্যালক মাহফুজুর রহমান ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর থেকে আত্মগোপনে ছিলেন। তিনি দীর্ঘ বছর ধরে শাজাহান খানের পারিবারিক ব্যবসা সার্বিকভাবে পরিচালনা করে আসছিলেন। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে।
মাদারীপুর সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আদিল হোসেন গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
