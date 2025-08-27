  2. দেশজুড়ে

জাগো নিউজে সংবাদ প্রকাশ

ভুল স্বীকার করে বিএনপি নেতার দুঃখ প্রকাশ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি নোয়াখালী
প্রকাশিত: ০১:১৭ পিএম, ২৭ আগস্ট ২০২৫
ভুল স্বীকার করে বিএনপি নেতার দুঃখ প্রকাশ

নোয়াখালী জেলা বিএনপির প্যাড ব্যবহার করে বিবৃতি দেওয়ার ঘটনায় ভুল স্বীকার করে দুঃখ প্রকাশ করেছেন বিএনপি নেতা নুরুল আলম সিকদার। তিনি কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা বিএনপির সাবেক আহ্বায়ক।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) রাতে নিজের ফেসবুকে স্ট্যাটাস দিয়ে তিনি জেলা বিএনপির কাছে এ ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

এর আগে মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় জাগো নিউজে ‘চাঁদাবাজির অভিযোগ, দলীয় প্যাডে নিজেই বিবৃতি দিলেন বিএনপি নেতা’ শীর্ষক সংবাদ প্রকাশিত হয়।

নুরুল আলম সিকদার তার স্ট্যাটাসে লেখেন, ‘আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন পত্রিকায় মিথ্যা সংবাদের প্রতিবাদে আমি প্রতিবাদলিপি পাঠিয়েছিলাম। সেখানে আমার দলীয় প্যাড ব্যবহার করা সঠিক হয়নি। এই অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য আমি জেলা বিএনপির নিকট আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।’

জানা গেছে, জেলা বিএনপির প্যাডে নিজে সই করে বিভিন্ন গণমাধ্যমে তার বিরুদ্ধে আসা চাঁদাবাজির সংবাদের প্রতিবাদ পাঠান নুরুল আলম সিকদার। এতে তিনি নিজেকে বিএনপির তৃণমূলের নেতা হিসেবে নির্দোষ দাবি করেন। পরে ওই বিবৃতির কপি নিজের ফেসবুকে পোস্ট করলে সমালোচনার ঝড় উঠে।

ভুল স্বীকার করে বিএনপি নেতার দুঃখ প্রকাশ

সম্প্রতি নোয়াখালীর কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরএলাহী ঘাট দখল করে বাহিনী দিয়ে ব্যাপক চাঁদাবাজির অভিযোগ ওঠে নুরুল আলম সিকদারের বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় উপজেলায় বিএনপি ও যুবদলের দুই নেতা খুন ও অন্তত ১০ জন নেতাকর্মী আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। পরে বিভিন্ন গণমাধ্যমে উঠে আসে বিষয়টি।

এদিকে চাঁদাবাজিতে অভিযুক্ত এ বিএনপি নেতার এমন কর্মকাণ্ডকে কাণ্ডজ্ঞানহীন বলে মন্তব্য করেছেন অনেকে। বেলায়েত হোসেন স্বপন নামে জেলা বিএনপির এক নেতা নুরুল আলম সিকদারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে জেলা বিএনপিকে অনুরোধ জানিয়ে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছেন।

জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মাহবুব আলমগীর আলো বলেন, ‘আহ্বায়ক ও সদস্য সচিব ছাড়া কেউ জেলা বিএনপির প্যাড ব্যবহার করতে পারেন না। ওই নেতা চরম অন্যায় করেছেন। বিষয়টি আমরা দলীয় ফোরামে দেখবো।’

ইকবাল হোসেন মজনু/এফএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।