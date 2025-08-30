  2. দেশজুড়ে

ময়মনসিংহে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাঙচুর

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ময়মনসিংহ
প্রকাশিত: ০৭:২৬ এএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
ময়মনসিংহে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাঙচুর
বিক্ষোভ মিছিলের এক পর্যায়ে উপজেলা জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাঙচুর করেন গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা

ডাকসুর সাবেক ভিপি ও গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নুরসহ নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার প্রতিবাদে ময়মনসিংহের ঈশ্বরগঞ্জে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় উপজেলা জাতীয় পার্টির (জাপা) কার্যালয়ে ভাঙচুর করেন গণঅধিকার পরিষদের বিক্ষুব্ধ নেতা-কর্মীরা।

শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে পৌর শহরের ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ মহাসড়কে গণঅধিকার পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিল করা হয়। মিছিলটি ঈশ্বরগঞ্জ সরকারি কলেজের সামনে থেকে বের হয়ে উপজেলা পরিষদ প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ঈশ্বরগঞ্জ সরকারি কলেজের সামনে এসে শেষ হয়। পরে উপজেলার জাপা কার্যালয়ে লাঠিসোঁটা নিয়ে হামলা চালানো হয়।

আরও পড়ুন

মিছিল শেষে মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সামনে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে নেতারা বলেন, নুরুল হক নুরসহ নেতা-কর্মীদের ওপর হামলাকারীদের অবিলম্বে আইনের আওতায় আনতে হবে। উপযুক্ত বিচার নিশ্চিত করতে হবে। তা না হলে, গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা চুপ করে ঘরে বসে থাকবে না। তারা কেন্দ্রীয় নির্দেশনা অনুযায়ী যে কোনো ধরনের কঠোর কর্মসূচি পালন করতে প্রস্তুত রয়েছে।

এ সময় ময়মনসিংহ জেলা গণঅধিকার পরিষদের দপ্তর সম্পাদক মো. কাঞ্চন আহমেদ, মহানগর গণঅধিকার পরিষদের প্রস্তাবিত সাধারণ সম্পাদক মো. মাহবুবুল আলম, জেলা যুব অধিকার পরিষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমির খান, ঈশ্বরগঞ্জ উপজেলা গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি আল আমিন ও সাধারণ সম্পাদক আসাদুল্লাহসহ স্থানীয় ও অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে, এদিন রাতে রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টি ও গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষে আহত হন দলটির সভাপতি নুরুল হক নুরসহ অন্য নেতা-কর্মীরা।

রাত ১১টার দিকে নুরকে আহত অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়।

কামরুজ্জামান মিন্টু/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।