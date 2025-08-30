  2. দেশজুড়ে

পটুয়াখালীতে গভীর রাতে গণঅধিকার পরিষদের অবস্থান, মশাল মিছিল

জেলা প্রতিনিধি
প্রকাশিত: ০৮:২১ এএম, ৩০ আগস্ট ২০২৫
পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে গণঅধিকার পরিষদের নেতাকর্মীরা

জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূর আহতের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে গভীর রাতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন সংগঠনটির নেতাকর্মীরা।

শনিবার (৩০ আগস্ট) রাত ১টার সময় পটুয়াখালী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা। এসময় গণঅধিকার পরিষদের ছাত্র অধিকার পরিষদের নেতাকর্মীদের সঙ্গে যুব অধিকার পরিষদ একাত্মতা প্রকাশ করে।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ করেন, সরকারের ইন্ধনে দেশের ভিন্নমতকে দমন করতে পরিকল্পিতভাবে গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূরের ওপর হামলা চালানো হয়েছে। এর প্রতিবাদে সারাদেশে গণঅধিকার পরিষদের নেতা-কর্মীরা বিক্ষোভে নামতে বাধ্য হচ্ছে।

এসময় তারা নুরুল হক নূরের ওপর হামলাকারীদের দ্রুত শনাক্ত করে গ্রেফতার এবং বিচারের দাবি জানান। অন্যথায় আরও কঠোর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

অবস্থান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন পটুয়াখালী জেলা গণঅধিকার পরিষদের সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক এম সোহেল রানা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন যুব অধিকার পরিষদের পটুয়াখালী জেলার সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুর রহমান, তেজগাঁও কলেজ শাখার ছাত্র অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জাবের মাহমুদ ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. মনির মোল্লা।

এর আগে শুক্রবার (২৯ আগস্ট) রাত ১১টার দিকে জেলা গণঅধিকার পরিষদের উদ্যোগে শহরের নতুন বাজারের দলীয় কার্যালয় থেকে একটি মশাল মিছিল বের করেন জেলা গণঅধিকার পরিষদের দলীয় নেতাকর্মীরা।

মাহমুদ হাসান রায়হান/এফএ/এএসএম

