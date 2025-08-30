চোখের অপারেশনের পর কৃষকের মৃত্যু, পালালো হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ
মাদারীপুরে চোখের অপারেশন করাতে গিয়ে ভুল চিকিৎসায় এক কৃষকের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় নিহতের স্বজনরা হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ করেছেন।
শুক্রবার (২৯ আগস্ট) বিকেলে শিবচর উপজেলার ‘মাদবরেরচর হাট’ বাজারের ভিশন ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে এ ঘটনা ঘটে।
নিহত শাহজাহান বেপারী (৫০) শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার বিকিনগর এলাকার মৃত জহির উদ্দিন বেপারীর ছেলে।
নিহতের পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চোখের সমস্যা নিয়ে শুক্রবার সকালে শিবচরের ‘মাদবরেরচর হাট’ বাজারের ভিশন ইসলামিয়া চক্ষু হাসপাতালে ভর্তি হন শরীয়তপুরের জাজিরার বিকিনগর এলাকার কৃষক শাহজাহান বেপারী। দুপুরে তার চোখের অপারেশন করেন এই হাসপাতালের কর্তব্যরত এক চিকিৎসক। এর কিছুক্ষণ পরপরই রক্তক্ষরণ শুরু হয়। তড়িঘড়ি করে ইজিবাইকে করে পাশের পাঁচ্চরের একটি প্রাইভেট হাসপাতালে শাহজাহানকে পাঠায় হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। পরে ইজিবাইকের ভেতরেই মারা যায় তিনি। এদিকে কৃষকের মৃত্যুর খবরে তালা মেরে পালিয়ে যায় চক্ষু হাসপাতালের ডাক্তারসহ কর্তৃপক্ষ।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিহতের স্বজনরা দোষীদের বিচার চেয়ে হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ করেন। খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে পুলিশ।
শিবচর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রাকিবুল ইসলাম বলেন, এ ব্যাপারে ভুক্তভোগীর পরিবার থেকে লিখিত অভিযোগ পেলে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
হাসপাতালের সবাই পালিয়ে যাওয়ায় কর্তৃপক্ষের বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।
