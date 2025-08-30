মেহেরপুরে সম্মেলন ঘিরে উত্তেজনা, বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে আহত ৬
মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামে বিএনপির দু’পক্ষের সংঘর্ষে অন্তত ৬ জন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে গুরুতর জখম দুইজনকে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। শুক্রবার (২৯ আগস্ট) সন্ধ্যায় এ ঘটনা ঘটে।
আহতদের মধ্যে উমর ফারুক লিটন পক্ষের মোস্তাফিজুর রহমান (৪৯) ও আমিনুল ইসলাম (৬৫) গুরুতর আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাদের মাথায় জখম ছাড়াও একজনের পা ভেঙে গেছে বলে জানা গেছে।
অন্যদিকে সাইফুল ইসলাম পক্ষের আহতরা হলেন- রনি (২০), দেলোয়ার (৩৬), নাফিজ (১৯) ও শাওন (২৬)। তারা প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে বাড়ি ফিরে গেছেন।
স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জেলা বিএনপির কমিটি গঠন ও আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিরোধে রয়েছে জেলা আহ্বায়ক কমিটির সদস্য ও সাংগঠনিক সম্পাদক প্রার্থী উমর ফারুক লিটন এবং সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলামের অনুসারীরা। শুক্রবার সন্ধ্যায় আমঝুপি গ্রামের কালিতলা মোড়ে দু’পক্ষের কয়েকজন যুবকের মধ্যে কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি শুরু হয়। পরে সাইফুল ইসলাম পক্ষের লোকজন উমর ফারুক লিটনের স্থানীয় অফিসে গিয়ে রড দিয়ে লিটনপন্থি দুই নেতাকে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে আহত করে। ঘটনার পর স্থানীয়রা আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান।
- আরও পড়ুন-
- পাগলা মসজিদের দানবাক্সে মিললো ৩২ বস্তা টাকা
- পটুয়াখালীতে গভীর রাতে গণঅধিকার পরিষদের অবস্থান, মশাল মিছিল
- মিরসরাইয়ে ২১ মামলার আসামি ডাকাত সাইদুল গ্রেফতার
মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মেজবাহ উদ্দীন জানান, সংঘর্ষের খবর পেয়ে পুলিশ পাঠানো হয়। বর্তমানে পরিস্থিতি শান্ত রয়েছে।
শনিবার (৩০ আগস্ট) দীর্ঘ ১৭ বছর পর মেহেরপুর জেলা বিএনপির সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এই সম্মেলন ঘিরে পুরো জেলায় উৎসবমুখর পরিবেশ থাকলেও সংঘর্ষের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।
আসিফ ইকবাল/এফএ/এএসএম