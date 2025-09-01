  2. দেশজুড়ে

দুধ দিয়ে গোসল করে অনলাইন জুয়া ছাড়লেন যুবক

প্রকাশিত: ০৭:২০ পিএম, ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
দুধ দিয়ে গোসল করে জুয়া ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন আল-আমিন/ছবি-সংগৃহীত

অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে সব হারিয়েছেন। এখন ফিরেছে সুমতি। ছয় লিটার দুধ দিয়ে গোসল করে ঘোষণা দিয়েছেন, আর কখনো জুয়ায় আসক্ত হবেন না।

সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি উপজেলার বাসস্ট্যান্ড এলাকায় এমন ঘোষণা দেন আল-আমিন (৩০) নামের এক যুবক। গোসলের সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

আল-আমিন উপজেলার আচমিতা ইউনিয়নের অষ্টগড়িয়া গ্রামের সুলতান উদ্দিনের ছেলে। পেশায় তিনি পিকআপ চালক। পাশাপাশি দুটি টমটম ও দুটি পিকআপের মালিক ছিলেন। কিন্তু গত এক বছরে অনলাইনে জুয়ার ফাঁদে পড়ে প্রায় আট লাখ টাকা হারিয়েছেন। শুধু তাই নয়, জুয়ার নেশায় বিক্রি করে দিয়েছেন একটি টমটম ও একটি পিকআপ।

আল-আমিনের চাচা এখলাস মিয়া বলেন, ‌‘আল-আমিন আগে আমার সঙ্গে ব্যবসা করতো, পরিশ্রমী ছিল। পরে নিজের চেষ্টায় কয়েকটা গাড়ি কিনে সংসারও ভালোই চালাচ্ছিল। কিন্তু অনলাইন জুয়ায় আসক্ত হয়ে সবকিছু শেষ করে ফেলেছে। এখন সে আমাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, আর কখনো জুয়ার দিকে ফিরবে না। সেই শপথের অংশ হিসেবেই আজ দুধ দিয়ে গোসল করেছে।’

স্থানীয়দের সামনে আল-আমিন নিজেও বলেন, ‘জুয়া খেলে আমি নিঃস্ব হয়ে গেছি। এক বছরে প্রায় আট লাখ টাকা হারিয়েছি, দুইটা গাড়িও বিক্রি করতে হয়েছে। আমি সবার কাছে দোয়া চাই, যেন জীবনের বাকি সময় আর কোনোদিন এই আসক্তিতে না জড়াই।’

