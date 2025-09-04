  2. দেশজুড়ে

প্রকাশিত: ১০:০১ এএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফেনীর দাগনভূঞা উপজেলার গজারিয়া বাজারে বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর র‍্যালিতে হামলা করেছে দলীয় প্রতিপক্ষরা। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে এ হামলায় জুলাই যোদ্ধাসহ অন্তত ১০ জন আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয়রা জানান, উপজেলার পূর্ব চন্দ্রপুর ইউনিয়ন বিএনপি পক্ষ থেকে দলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে র‍্যালি করা হয়। উপজেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি ও ইউনিয়ন বিএনপির সাংগঠনিক চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন ভূঁঞা হুদনের নেতৃত্বে মিছিলের শেষ মুহূর্তে নেতাকর্মীদের ওপর মোটরসাইকেলের বহর নিয়ে এসে হামলা করে দুর্বৃত্তরা। এসময় অন্তত ১০ জন আহত হন। আহতদের স্থানীয়ভাবে চিকিৎসা দেওয়া হয়।

আহত জুলাই যোদ্ধা জিল্লুর রহমান রিহাব অভিযোগ করেন, ফেনী জেলা ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সহ-সভাপতি জামশেদুর রহমান ফটিকের নেতৃত্বে বহিরাগতরা মোটরসাইকেলের বহর নিয়ে এসে এ হামলা করে। হামলায় কিশোর গ্যাং ও নিষিদ্ধ ছাত্রলীগ সদস্যরা জড়িত বলেও দাবি করেন তিনি।

অভিযোগ বিষয়ে জানতে ফেনী জেলা ছাত্রদলের বহিষ্কৃত সহ-সভাপতি জামশেদুর রহমান ফটিকের মুঠোফোনে বার বার কল দিলেও ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

জেলা বিএনপির সদস্য সচিব আলাল উদ্দিন আলাল বলেন, বিএনপির কমিটিকে কেন্দ্র করে দাগনভূঞায় দীর্ঘদিন ধরে কিছু নেতাকর্মী বিশৃঙ্খলা করছেন। বিভিন্ন সময় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের মতো ঘটনাও ঘটছে। এবার সংঘাত ও সব ধরনের বিশৃঙ্খলা এড়াতে কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। এরইমধ্যে বিষয়গুলো বিএনপির কেন্দ্রীয় পরিষদে জানানো হয়েছে। এতদিন ধরে সংগঠন নিয়ে যারা বাড়াবাড়ি করেছে তাদের বিরুদ্ধে শিগগিরই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দাগনভূঞা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ওয়াহিদ পারভেজ জানান, বিশৃঙ্খলার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

