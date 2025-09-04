চোর ছেড়ে দিলো পুলিশ, বিক্ষুব্ধ জনতার বাড়ি ঘেরাও

চোর ছেড়ে দিলো পুলিশ, বিক্ষুব্ধ জনতার বাড়ি ঘেরাও
কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে ভ্যানসহ তিন চোরকে আটকের পর ছেড়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে। পরে ভ্যান চুরির ভিডিও ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়লে এক চোরের বাড়ি প্রায় তিন ঘণ্টা ঘিরে রাখেন শত শত ভ্যানচালক ও তাদের স্বজনরা।
বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের বহলবাড়িয়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। সকাল আনুমানিক ৭টা থেকে ১০টা পর্যন্ত ওই বাড়ি ঘিরে রাখেন তারা। এরপর খবর পেয়ে পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে।
এর আগে মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার চাপড়া ইউনিয়নের মাদুলিয়া ব্রিজ এলাকা থেকে তিনজনকে আটক করে ছেড়ে দেয় পুলিশ।
অভিযুক্তরা হলেন- উপজেলার যদুবয়রা ইউনিয়নের বহলবাড়িয়া গ্রামের আতিয়ার রহমানের ছেলে হৃদয় হোসেন (১৮), আব্দুল সালামের ছেলে আসাদুল ইসলাম (১৯) ও আলমগীর হোসেনের ছেলে রাকিবুল ইসলাম (২০)। এদের মধ্যে আসাদের বাড়ি ঘিরে রাখেন ভ্যানচালক ও তাদের স্বজনরা।
স্থানীয়দের ভাষ্য, উপজেলা ও আশপাশের এলাকায় প্রতিনিয়ত ভ্যান চুরির ঘটনা ঘটছে। থানায় অভিযোগ দিয়েও চোর ও ভ্যানের সন্ধান মিলছে না। ফেসবুকে চোরের ভিডিও দেখে চুরি যাওয়া ভ্যান ফিরে পেতে চালক ও স্বজনরা ভিড় জমান এবং আসাদের বাড়ি ঘেরাও করে রাখেন। তবে ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত তিনজন এলাকাছাড়া।
এলাকাবাসী জানায়, মঙ্গলবার বিকেলে উপজেলার পান্টি এলাকা থেকে একটি মোটরচালিত ভ্যান চুরি করেন হৃদয়, আসাদুল ও রাকিব। টের পেয়ে স্থানীয়রা অপর একটি ভ্যান নিয়ে তাদের ধাওয়া করে। একপর্যায়ে চাপড়া ইউনিয়নের মাদুলিয়া ব্রিজ এলাকায় পৌঁছালে ভ্যানসহ অভিযুক্তদের আটক করে গণপিটুনি দেয় স্থানীয়রা। পরে বাঁধবাজার পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এসআই মোহাম্মদ আলী সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলে ভ্যানসহ পুলিশের হাতে তাদেরকে হস্তান্তর করা হয়। কিন্তু পুলিশ চোরদের বিরুদ্ধে কোনো আইনগত ব্যবস্থা না নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দেয়।
ধাওয়া করে চোর ধরা এবং মারধরের ঘটনা মঙ্গলবার রাতে ফেসবুকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে বুধবার সকাল থেকে অভিযুক্ত আসাদের বাড়িতে কয়েকশ ভ্যানচালক ও তাদের স্বজনরা ভিড় করেন। খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে পৌঁছে পরিস্থিতি সামাল দেয়।
যদুবয়রা পুলিশ ক্যাম্পের ইনর্চাজ বিশ্বনাথ মন্ডল বলনে, চুরি যাওয়া ভ্যান ফিরে পেতে চোরের বাড়িতে বিভিন্ন এলাকার লোকজন জড়ো হলে তাদের বুঝিয়ে ফেরত পাঠানো হয়েছে।
এলাকাবাসীর ভাষ্য, প্রতিদিনই এলাকায় ভ্যান চুরি হচ্ছে। কিন্তু অভিযোগ দিলেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নেয় না।
অভিযুক্ত আসাদের মা জানান, এতোদিন বুঝিনি। এখন টের পাচ্ছি ছেলে চুরি করে। মঙ্গলবার থেকে ছেলে বাড়ি ফেরেনি। আর সকাল থেকে শত শত লোক এসে ভিড় করছে।
বাঁধবাজার পুলিশ ক্যাম্পের ইনর্চাজ এসআই মোহাম্মদ আলী ফোনে জানান, জনগণ ভ্যানসহ তিন চোর ধরে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল এ কথা সত্য। কিন্তু কেউ বাদী না হওয়ায় স্থানীয় মোতাহার মেম্বারের জিম্মায় তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
কুমারখালী থানার ওসি খোন্দকার জিয়াউর রহমান বলনে, চুরি যাওয়া ভ্যান পেতে অনেকেই সকালে এক চোরের বাড়ি ঘেরাও করে। ফেসবুকে সেই ভিডিও দেখে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করে। তবে পুলিশ যে তিন চোরকে ধরে ছেড়ে দিয়েছে এমন অভিযোগ কেউ তাদেরকে জানায়নি।
