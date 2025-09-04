  2. দেশজুড়ে

সীতাকুণ্ডে সাপের কামড়ে প্রাণ গেলো গৃহবধূর

উপজেলা প্রতিনিধি উপজেলা প্রতিনিধি ‎মিরসরাই (চট্টগ্রাম)
প্রকাশিত: ১১:৪২ এএম, ০৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সীতাকুণ্ডে সাপের কামড়ে প্রাণ গেলো গৃহবধূর

‎চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে বিষধর সাপের কামড়ে গোপা ঘোষ নামে এক গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাতে উপজেলার সৈয়দপুর ইউনিয়নের পূর্ব সৈয়দপুর গ্রামের দিলীপ ঘোষের বাড়িতে এই ঘটনা ঘটে। তিনি ওই বাড়ির পিন্টু কুমার ঘোষের স্ত্রী।

‎খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, বুধবার রাতে গৃহবধূ গোপা ঘোষ (৪৭) বাড়ির পেছনে শৌচাগারে যায়। এসময় একটি সাপ তার পায়ে ছোবল দেয়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিহত গোপা ঘোষ স্থানীয় মন্দির ভিত্তিক একটি বিদ্যালয়ে পাঠদান করাতেন।

‎স্থানীয় ইউপি সদস্য সজল কুমার শীল মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেন।

‎সীতাকুণ্ড উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আলতাফ হোসেন বলেন, রাতে সাপে কাটা একটি রোগীকে স্বজনরা নিয়ে এসেছিল। কিন্তু রোগীর অবস্থা দেখে প্রাথমিকভাবে বোঝা যায় সাপে কাটার অনেকক্ষণ পর তাকে হাসপাতালে আনা হয়েছে। যার কারণে তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়।

তিরি আরও বলেন, সাপে কাটা রোগীরকে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা দেওয়া ভালো। দেরি করলেই যেকোনো বিপদ হতে পারে।

এম মাঈন উদ্দিন/এফএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।