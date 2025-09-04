কাঁচপুরে গ্যাস লিকেজ থেকে আগুন, একই পরিবারের ৫ জন দগ্ধ
নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁয়ে একটি বসতবাড়িতে গ্যাস লিকেজ হয়ে একই পরিবারের শিশুসহ ৫ জন দগ্ধ হয়েছেন। দগ্ধদের জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) ভোরে উপজেলার কাঁচপুর এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটেছে।
বিষয়টি জাগো নিউকে নিশ্চিত করেছেন জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সার্জারি চিকিৎসক শাওন বিন রহমান।
দগ্ধরা হলেন- তিন্নি (১২), মুন্নি (১৪), মৌরি (৬), মানব চৌধুরী (৪০) এবং বাচা (৩৮)।
এ বিষয়ে শিমরাইল ফায়ার সার্ভিসের সিনিয়র স্টেশন অফিসার জাহাঙ্গীর আলম বলেন, আগুনের খবর আমরা পাইনি। কেউ আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি।
জাতীয় বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সার্জারি চিকিৎসক শাওন বিন রহমান বলেন, একই পরিবারের ৫ সদস্য আমাদের এখানে ভর্তি হয়েছে। দগ্ধদের মধ্যে তিন্নি ২২ শতাংশ, মুন্নি ২৮ শতাংশ, শিশু মৌরি ৩৬ শতাংশ, মানব চৌধুরী ৭০ শতাংশ এবং বাচা নামে এক নারী ৪৫ শতাংশ পুড়ে গেছেন।
