বান্দরবানে ইটভাটার দুই শ্রমিককে অপহরণের অভিযোগ
বান্দরবানের সুয়ালকে ইটভাটা থেকে দুই শ্রমিককে অপহরণের অভিযোগ উঠেছে। বুধববার (৩ সেপ্টেম্বর) দিনগত রাতে বান্দরবান সদর উপজেলার সুয়ালক ইউপির লামার পাড়া এলাকার এএইচএন নামক ইটভাটা থেকে অপহরণ করা হয় তাদের।
অপহৃতরা হলেন, চট্টগ্রামের লোহাগাড়া সুপছড়ি এলাকার বাসিন্দা তপন দাশ (৬৫) ও বান্দরবানের বালাঘাটা এলাকার জয় নাথ (৫৫)। তারা এএইচএন ইটভাটায় শ্রমিক হিসেবে কাজ করেন।
ইটভাটার কর্মচারী সুনিল দাশ বলেন, প্রতিদিনের মতো রাত সাড়ে ৯টার দিকে রাস্তারমাথা বাজার থেকে তপন দাশের সঙ্গে ভাটায় এসে রান্না করতে যান তিনি। তপন রুমে চলে যান। এর আগে জয় নাথ রুমে মধ্যে মোবাইলে ব্যস্ত ছিল। রান্না শেষে তাদের রুমে খাবার দিতে গিয়ে কাউকে না পেয়ে অনেক ডাকাডাকি করেন তিনি। এতেও তাদের সাড়া না পাওয়ায় পার্শ্ববর্তী লোকজন ও স্থানীয় চেয়ারম্যানকে বিষয়টি জানান। পরে তপনের মোবাইলে কল দিলে অচেনা এক ব্যক্তি তার ফোন রিসিভ করে বলেন, ইটভাটার বিষয়ে আলোচনা করছেন এবং আশপাশে আছে। পরবর্তীতে ফোন দিলে বন্ধ পাওয়া যায়।
ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে সুয়ালক ইউপি চেয়ারম্যান উক্যনু মারমা বলেন, ইটভাটা থেকে দুই ব্যক্তিকে অপহরণ করে নিয়ে গেছে দুর্বৃত্তরা। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তাদের পাইনি। পায়ের ছাপ দেখে ঝিরির পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। তবে কে বা কারা নিয়ে গেছে সে বিষয়ে জানা যায়নি।
এএইচএন ইটভাটার স্বত্বাধিকারী আব্দুল কুদ্দুছ বলেন, গতকাল আমার ইটভাটা থেকে দুইজনকে নাকি অপহরণ করে নিয়ে গেছে। কে বা কারা নিয়ে গেছে সেটা জানা যায়নি। কারো সঙ্গে আমাদের কোনো দ্বন্দ্ব বা লেনদেন নেই।
বান্দরবানের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবদুল করিম বলেন, অপহরণের ব্যাপারে শুনেছি। পুলিশের টিম অপহৃতদের উদ্ধারে অভিযান চালাচ্ছে। কে বা কারা নিয়ে গেছে সেটি এখনো নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।
নয়ন চক্রবর্তী/এফএ/এএসএম