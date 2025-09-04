ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ট্রেনের বগি লাইনচ্যুত
ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জে তিতাস কমিউটার ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে উপজেলার তালশহরে ট্রেনের একটি বগি লাইনচ্যুত হয়। এতে ডাউন লাইনে ট্রেন চলাচল বন্ধ রয়েছে।
ব্রাহ্মণবাড়িয়া রেলওয়ে স্টেশন মাস্টার মো. নাজমুল হোসেন ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, ট্রেনের একটি বগির একটি চাকা লাইনচ্যুত হয়েছে। তবে এক লাইনে ট্রেন আপ-ডাউন করছে। ট্রেন উদ্ধারে আখাউড়া লোকোশেডে খবর দেওয়া হয়েছে।
আবুল হাসনাত মো. রাফি/এফএ/এমএস