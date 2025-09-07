পাহাড়ি ঢলে খাগড়াছড়ির নিম্নাঞ্চল প্লাবিত

পাহাড়ি ঢলে খাগড়াছড়ির নিম্নাঞ্চল প্লাবিত
রাতভর ভারী বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলে খাগড়াছড়ি শহরের নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। এতে শহরের নিচের বাজার, মেহেদীবাগ, গঞ্জপাড়াসহ আশপাশের কয়েকশ ঘরবাড়ি তলিয়ে গেছে।
শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) রাতে পানছড়ি ও পাশের উজান এলাকায় টানা ভারী বর্ষণের ফলে সকাল থেকে চেঙ্গী নদীর পানি দ্রুত বৃদ্ধি পায়। এসময় শহরের আশপাশের নিচু এলাকায় পানি প্রবেশ করে। ফলে হঠাৎ করে বিপাকে পড়েন স্থানীয় বাসিন্দারা।
স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রাতের বৃষ্টির পর রোববার সকালের দিকে চেঙ্গী নদীতে পানি বাড়তে শুরু করে। আর এ পানা নিম্নাঞ্চলে প্রবেশ করে। এসময় উজান থেকে নেমে আসা পানি ঘরে ঢুকে আসবাবপত্রসহ গৃহস্থালির জিনিসপত্র ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এতে কয়েকশ পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়ে।
নিচের বাজারের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ফোরকান হোসেন বলেন, ‘রাতে কয়েক ঘণ্টা বৃষ্টি হয়েছিল। সকাল ৯টার দিকে দোকানে এসে দেখি চেঙ্গি নদীর পানি দোকানের দিকে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যে দোকানে পানি ঢুকে পড়ে। কোথাও কোথাও তিন-চার ফুট উচ্চতায় পানি বেড়েছে।’
গঞ্জপাড়ার বাসিন্দা স্কুল শিক্ষক মো. মনিরুল ইসলাম বলেন, ‘নদীর পানি বৃদ্ধি পেয়ে আশপাশের নিম্নাঞ্চলে প্রবেশ করে। গঞ্জীপাড়া ও মেহেদীবাগসহ নিম্নাঞ্চল পানিতে তলিয়ে আছে এবং পানি এখনো বাড়ছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শহরের নিচের বাজার এলাকা।’
এ বিষয়ে খাগড়াছড়ি পৌরসভার প্রশাসক নাজমুন আরা সুলতানা জানান, ‘উজানে ভারী বর্ষণের কারণে আকস্মিক খাগড়াছড়ির নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ এবং দুর্গতদের সহায়তায় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।’
