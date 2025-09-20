বিএনপি নেতা পদক পাওয়ায় নারীদের কাবাডিতে মাতলো হাজারো দর্শক

বিএনপি নেতা পদক পাওয়ায় নারীদের কাবাডিতে মাতলো হাজারো দর্শক
টাঙ্গাইলে অনুষ্ঠিত হয়েছে ঐতিহ্যবাহী গ্রাম বাংলার নারীদের কাবাডি খেলা। শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে টাঙ্গাইল সদর উপজেলার কাতুলী ইউনিয়নের আলোকদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নারীদের কাবাডি খেলা দেখতে কয়েক গ্রামের হাজারো দর্শনার্থী ভিড় করেন।
আয়োজকরা জানান, কাতুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সুজন মিয়ার মাদার তেরেসা গোল্ডেন অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তিতে নারীদের কাবাডি খেলার আয়োজন করা হয়েছে। এ ধরনের আয়োজন অব্যাহত থাকবে।
প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল। কাতুলী ইউনিয়নের ৭নং ওয়ার্ড বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মিনহাজ উদ্দিন সরকারের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রৌফ, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আতাউর রহমান জিন্নাহ, শহর বিএনপির সভাপতি মেহেদী হাসান আলীম প্রমুখ।
দর্শকরা জানান, এই ধরনের গ্রামীণ খেলাগুলো ফিরিয়ে আনা হলে সমাজ থেকে মাদক ও সন্ত্রাস দূর করা সম্ভব। প্রতিনিয়ত এমন আয়োজনের দাবি তাদের।
নারী খেলোয়াড়রা বলেন, গ্রামীণ পরিবেশে এমন আয়োজন আমাদের কাছে ভালো লেগেছে। দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল অনেক। আমরা দেশের বিভিন্ন স্থানে হাডুডু খেলায় অংশগ্রহণ করে থাকি।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ ইকবাল বলেন, টাঙ্গাইল সদর উপজেলা ১২টি ইউনিয়নেই আমরা ফুটবল, হাডুডু এবং কাবাডিসহ বিভিন্ন খেলার আয়োজন করেছি। বিএনপি কখনোই সন্ত্রাসের রাজনীতি করে না।
