পিআরসহ ৫ দাবি মানতে সরকারকে বাধ্য করা হবে: রফিকুল ইসলাম খান
জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা রফিকুল ইসলাম খান বলেছেন, আগামী সংসদ নির্বাচন উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ পিআর পদ্ধতিতে দিতে হবে। এটি দেশের অধিকাংশ মানুষের দাবি।
তিনি আরও বলেন, আমরা পিআর পদ্ধতিসহ পাঁচটি দাবিতে যে আন্দোলন করছি, সেই দাবিগুলো আন্দোলনের মাধ্যমেই সরকারকে মানতে বাধ্য করা হবে।
শনিবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকেলে জয়পুরহাট আব্বাস আলী খান মিলনায়তনে জেলা জামায়াতের রুকন সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন।
রফিকুল ইসলাম বলেন, বিভিন্ন সংস্থার তথ্যের জরিপে দেশের ৭২ শতাংশ মানুষ পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চান। দেশের মানুষ পিআর পদ্ধতিতে নির্বাচন চান কি না তা যাচাইয়ে গণভোটের দাবিও জানান তিনি।
জয়পুরহাট জেলা জামায়াতের আমির ফজলুর রহমান সাঈদের সভাপতিত্বে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন বগুড়া অঞ্চলের টিম সদস্য অধ্যাপক মাওলানা আব্দুর রহিম, অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, জেলা সেক্রেটারি গোলাম কিবরিয়া প্রমুখ।
আল মামুন/এসআর/এএসএম