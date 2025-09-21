  2. দেশজুড়ে

খুলনায় উচ্ছেদ অভিযানে পুলিশ-স্থানীয়দের সংঘর্ষ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি খুলনা
প্রকাশিত: ১২:৫৭ পিএম, ২১ সেপ্টেম্বর ২০২৫
খুলনায় উচ্ছেদ অভিযানে পুলিশ-স্থানীয়দের সংঘর্ষ

খুলনার মুজগুন্নিতে বাস্তুহারা কলোনিতে উচ্ছেদ অভিযানের সময় পুলিশের সঙ্গে বাসিন্দাদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। তবে এতে কেউ হতাহত হয়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সকালে প্লট মালিকদের জায়গা বুঝিয়ে দিতে উচ্ছেদ অভিযান শুরু করে গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ। এসময় পুলিশের সঙ্গে স্থানীয় বাসিন্দাদের সংঘর্ষ হয়।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, খুলনার মুজগুন্নির বাস্তুহারার ২ একর জায়গায় বাস করছে প্রায় ২০০ পরিবার। তবে ১৯৮৭ সালে গৃহায়ণ কর্তৃপক্ষ এই জায়গাটি লটারির মাধ্যমে প্লট আকারে বিক্রি করে। ৩৫ বছর পার হলেও এখনও জায়গা বুঝে পাননি ৪২ প্লট মালিক।

খুলনায় উচ্ছেদ অভিযানে পুলিশ-স্থানীয়দের সংঘর্ষ

আরও পড়ুন-
দু’দিন বিরতি দিয়ে বাগেরহাটে ফের নির্বাচন অফিস ঘেরাও
তহবিল সংকটে কক্সবাজার সৈকতে বন্ধ হচ্ছে লাইফগার্ড সেবা
সাতক্ষীরায় বজ্রপাতে দু’জনের মৃত্যু

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, উচ্ছেদ অভিযানের শুরু থেকেই টায়ার জ্বালিয়ে ও গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ করে রাখেন বাসিন্দারা। সকাল ১০টার পর পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করলে সংঘর্ষ শুরু হয়। এসময় স্থানীয়রা ইটপাটকেল নিক্ষেপ করলে পুলিশ পিছু হটতে বাধ্য হয়। পরে পুলিশ টিয়ারসেল নিক্ষেপ করে। এসময় উচ্ছেদ অভিযানে যাওয়া বুলডোজার ভেঙে দেওয়া হয়।

খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) রাশিদুল ইসলাম বলেন, সংঘর্ষের ঘটনার পর গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ উচ্ছেদ অভিযান স্থগিত করেছে। পুলিশ বাস্তহারা স্থান থেকে সরে গেছে। বর্তমানে অবস্থা স্থিতিশীল রয়েছে।

আরিফুর রহমান/এফএ/এএসএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।