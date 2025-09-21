ইঞ্জিন বিকল, ৩ ঘণ্টা পর সিলেটের সঙ্গে সারাদেশের রেল যোগাযোগ শুরু
হবিগঞ্জের শায়েস্তাগঞ্জ রেলওয়ে জংশনের অদূরে খোয়াই নদীর ব্রিজের ওপর সিলেটগামী পারাবত ট্রেনের ইঞ্জিন বিকল হয়ে আটকা পড়ে। এতে সিলেটের সঙ্গে ঢাকা ও চট্টগ্রামের ট্রেন যোগাযোগ প্রায় ৩ ঘণ্টা বন্ধ থাকে।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টায় ট্রেনটি সিলেটের উদ্দেশে শায়েস্তাগঞ্জ জংশন ছেড়ে রওনা হলে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুপুর সোয়া ২টায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
আরও পড়ুন-
দাম কমলেও ৫০ টাকার নিচে সবজি নেই খুলনার বাজারে
খুলনায় উচ্ছেদ অভিযানে পুলিশ-স্থানীয়দের সংঘর্ষ
দু’দিন বিরতি দিয়ে বাগেরহাটে ফের নির্বাচন অফিস ঘেরাও
পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনের চালক আবু জাফর সিদ্দিকী বলেন, শায়েস্তাগঞ্জ জংশন ছেড়ে গিয়ে খোয়াই নদী পার হয়ে চলন্ত অবস্থায় ইঞ্জিনে ত্রুটি দেখা দেয়। পরে দেখতে পাই দুটি ফিউজ জ্বলে গেছে এবং ফ্যান ঘুরছে না। তাই ইঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে ফিউজ পরিবর্তন করতে হয়। এ কাজ করতে মেকানিক্যাল লোকবল প্রয়োজন।
শায়েস্তাগঞ্জ রেলওয়ে জংশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার উত্তম কুমার দেব বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, চট্টগ্রাম থেকে ছেড়ে আসা সিলেটগামী পাহাড়িকা ট্রেন শায়েস্তাগঞ্জ পৌঁছালে বিকল হওয়া পারাবত এক্সপ্রেস ট্রেনটিকে উদ্ধার করে শায়েস্তাগঞ্জ জংশনে ফেরত আনা হয়। পরে দুপুর সোয়া ২টায় ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়।
সৈয়দ এখলাছুর রহমান খোকন/এফএ/এমএস