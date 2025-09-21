গলায় কলা আটকে প্রাণ গেলো শিশুর

গলায় কলা আটকে প্রাণ গেলো শিশুর
পটুয়াখালীর বাউফলে কলা খাওয়ার সময় গলায় আটকে মোতালেব নামে সাড়ে তিন বছরের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে উপজেলার নাজিরপুর ইউনিয়নের বড় ডালিমা গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহত শিশু মোতালেব ওই গ্রামের সোহেল প্যাদার ছেলে।
পরিবারের সদস্যরা জানান, দুপুরে বড় বোন মরিয়মের (৭) সঙ্গে উঠানে খেলা করার সময় কলা খাচ্ছিল মোতালেব। হঠাৎ করেই সে বমি করে অসুস্থ হয়ে পড়ে। দ্রুত তাকে মোটরসাইকেলে বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে জরুরি বিভাগে নেওয়ার আগেই তার মৃত্যু হয়।
শিশুর মা নাসরিন আক্তার কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, তিন মেয়ের পর একমাত্র ছেলে ছিল মোতালেব। ছোট দুই ছেলে-মেয়েকে কলা খেতে দিয়েছিলাম। এরপর কী হলো কিছুই বুঝে উঠতে পারিনি।
নিহতের চাচা সাদ্দাম হোসেন বলেন, মোতালেব অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাই। কিন্তু জরুরি বিভাগে নেওয়ার আগেই সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে।
বাউফল উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রউফ বলেন, শিশুটিকে মৃত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়। পরিবার থেকে জানানো হয়েছে কলা খাওয়ার সময় গলায় আটকে তার মৃত্যু হয়েছে।
বাউফল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আক্তারুজ্জামান জানান, হাসপাতাল থেকে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। তবে খোঁজখবর নেওয়া হচ্ছে। এখন পর্যন্ত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি।
