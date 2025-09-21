মাগুরায় হোটেল মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা

মাগুরায় হোটেল মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা
মাগুরা সদর উপজেলার ভায়না মোড় এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে একটি হোটেল মালিককে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদফতর।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত চলা এ অভিযানে হোটেল, মুদিদোকানসহ বিভিন্ন নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দোকান তদারকি করা হয়।
অভিযানে মেসার্স সোনার বাংলা হোটেলের রান্নাঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেখা যায়। রান্নাঘরের মেঝে স্যাতসেঁতে ও নোংরা ছিল, কর্মচারীরা স্বাস্থ্যবিধি মানছিলেন না। খাবার খোলা অবস্থায় নোংরা মেঝেতে রাখা হচ্ছিল। ফ্রিজে আগের দিনের বাসি গ্রিল ও রক্তচর্বিযুক্ত মুরগি সংরক্ষণ করা হয়েছিল, যা গরম করে পুনরায় বিক্রির প্রস্তুতি ছিল। মিষ্টির পাত্রে মাছি, তেলাপোকার বাচ্চাসহ নানা পোকা পাওয়া গেছে।
অস্বাস্থ্যকরভাবে খাবার তৈরি, সংরক্ষণ এবং বাসি গ্রিল ও মুরগির চাপ পুনরায় বিক্রয়ের অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো. উজির বিশ্বাসকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।
অভিযান পরিচালনা করেন জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মাগুরা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা সুমন অধিকারী ও মাগুরা জেলা পুলিশের একটি টিম।
ভোক্তা অধিদপ্তর জানিয়েছে, জনস্বার্থে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এএইচ/জিকেএস