নারায়ণগঞ্জে মিললো গাজীপুর সিটির বস্তাভর্তি এনআইডি কার্ড

নারায়ণগঞ্জে মিললো গাজীপুর সিটির বস্তাভর্তি এনআইডি কার্ড
নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় রিয়া গোপ ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সামনে থেকে গাজীপুর সিটি করপোরেশন এলাকার প্রায় ১০ হাজার জাতীয় পরিচয় পত্র (এনআইডি) উদ্ধার করা হয়েছে। একইসঙ্গে বিপুল পরিমাণ পোলিং অফিসারের কার্ড ও সিল উদ্ধার করা হয়।
রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় স্টেডিয়ামের সামনে ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ লিংক রোডের পাশ থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় এগুলো উদ্ধার করা হয়।
প্রত্যক্ষদর্শী নাজমুল হাসান বাবু বলেন, স্টেডিয়াম এলাকায় আমি একটি স’মিল করছি। সেটির কাজ চলছিল। এখানে ময়লা না ফেলার জন্য বেশ কয়েকদিন যাবৎ প্রচারণা চালিয়ে আসছি। সন্ধ্যার দিকে কিছু লোক এখানে সাদা একটি গাড়িতে এসে কয়েকটি বস্তা ফেলে যায়। এসময় তারা ময়লা ফেলছে সন্দেহ হলে আমরা কয়েকজন সেখানে গিয়ে বস্তাভর্তি এনআইডি কার্ড দেখতে পাই। পরে পুলিশে খবর দিয়েছি।
ফতুল্লা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শরিফুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় লোকজনের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে জেলা নির্বাচন অফিসারকে বিষয়টি জানাই। নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তারা এসে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের বাসিন্দাদের প্রায় ১০ হাজার এনআইডি ও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের সিলসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রী শনাক্ত করেন।
তিনি আরও বলেন, এই ঘটনায় থানায় জিডি করে নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তাদের কাছে উদ্ধারকৃত এনআইডি রাখা হয়েছে। কে বা কারা এসব ফেলে গেছে তাদের শনাক্তের চেষ্টা চলছে।
