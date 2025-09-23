চাঁদা না পেয়ে যুবদল নেতার বাহিনীর তাণ্ডব, ১৬ মাহিন্দ্রা ভাঙচুর

চাঁদা না পেয়ে যুবদল নেতার বাহিনীর তাণ্ডব, ১৬ মাহিন্দ্রা ভাঙচুর
ফরিদপুরে যুবদলের সহ-সভাপতি মাসুদুর রহমান লিমনের বাহিনী চাঁদার দাবিতে শহরের টেম্পুস্ট্যান্ডে তাণ্ডব চালিয়ে ১৬টি মাহিন্দ্রা ভাঙচুর করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় ছয়জন আহত হয়েছেন। প্রাথমিকভাবে তাদের নাম-পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শহরের গোয়ালচামট এলাকার ভাঙ্গা রাস্তার মোড়ে এ ঘটনা ঘটে।
এসময় মাহিন্দ্র চালকরা এগিয়ে এলে তাদের ছয়জনকে পিটিয়ে আহত করা হয়। আহতরা বর্তমানে ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।
ফরিদপুর মাহিন্দ্রা শ্রমিক ইউনিয়নের সড়ক সম্পাদক লিয়াকত আলী বাবু মোল্লা জানান, গত ৫ আগস্টের পর ফরিদপুর যুবদলের সহ-সভাপতি মাসুদুর রহমান লিমন ও তার লোকজন ভাঙ্গা রাস্তার মোড় এলাকার পরিবহনগুলোতে চাঁদাবাজি করছেন। তারই ধারাবাহিকতায় মোড় এলাকার মাহিন্দ্রা পরিবহনগুলোতে লিমনের লোকজন চাঁদাবাজি করতে এলে শ্রমিকরা চাঁদা দিতে অস্বীকৃত জানান। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে লিমনের সহযোগী শাহিন ও মিন্ট তাদের সমর্থিতদের নিয়ে আচমকা হামলা চালিয়ে এ তাণ্ডব চালান।
এ বিষয়ে যুবদল নেতা মাসুদুর রহমান লিমন বলেন, ‘আমার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির অভিযোগ সঠিক নয়। বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে হেয় করার জন্য আমাকে জড়ানো হচ্ছে। আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না।’
ফরিদপুর যুবদলের সভাপতি রাজিব হোসেন রাজিব জাগো নিউজকে বলেন, ‘বিষয়টি জানা নেই। এটা রাজনৈতিক বা দলীয় কোনো বিষয় নয়। তারপরও এমনটা হয়ে থাকলে এটা তিনি করেছেন তার ব্যক্তিগত বিষয়। কোনো ব্যক্তির দায়ভার দল বহন করবে না।’
এ বিষয়ে ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদুজ্জামান জাগো নিউজকে বলেন, ‘এখন পর্যন্ত এ নিয়ে থানায় কেউ অভিযোগ করেননি। অভিযোগ পেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’
এন কে বি নয়ন/এসআর/এমএস