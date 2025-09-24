  2. দেশজুড়ে

শিক্ষিকা ধর্ষণ মামলায় ৩ জনের যাবজ্জীবন

প্রকাশিত: ০৮:৫৪ এএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
ফাইল ছবি

কক্সবাজারে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকাকে দলবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনায় তিনজনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে কক্সবাজার নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-১ এর বিচারক এস এম জিল্লুর রহমান চাঞ্চল্যকর এ মামলার রায় ঘোষণা করেন।

কারাদণ্ডের পাশাপাশি প্রত্যেককে ১০ লাখ টাকা করে অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। অনাদায়ে আরও ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়।

দণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন- কক্সবাজার সদর উপজেলার পিএমখালী ইউনিয়নের ছনখোলা এলাকার বেদার মিয়া, একই ইউনিয়নের পরানিয়া পাড়ার মোস্তাক মিয়া ও ঝিলংজা ইউনিয়নের খরুলিয়া বেপারী পাড়ার মো. বেলাল উদ্দিন। আসামিদের উপস্থিতিতে রায় ঘোষণা করা হয়।

ভুক্তভোগী নারী কক্সবাজার সদর উপজেলার ঝিলংজা ইউনিয়নের দক্ষিণ ডিককুল এলাকার বাসিন্দা। তিনি একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা।

রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী তাওহীদুল আনোয়ার জানান, ২০২২ সালের ১৯ আগস্ট ভুক্তভোগী শিক্ষিকা ইজিবাইক নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে বাংলাবাজার ব্রিজ এলাকায় ৩ যুবক ইজিবাইকের গতিরোধ করেন। পরে জোরপূর্বক নির্মাণাধীন একটি ভবনে নিয়ে সেই শিক্ষিকাকে দলবদ্ধ ধর্ষণ করেন। এ ঘটনায় ভুক্তভোগী নারী বাদী হয়ে বেদার মিয়াসহ অজ্ঞাত ৩ জনের বিরুদ্ধে একই বছরের ২৩ আগস্ট কক্সবাজার সদর থানায় মামলা করেন। সে সময় এ ঘটনায় তোলপাড় হয়। প্রতিবাদের ঝড় ওঠে জেলাজুড়ে।

মামলার বিচারিক প্রক্রিয়া শেষে আসামিদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বিচারক এ রায় ঘোষণা করেন বলে জানা গেছে। রায় শুনে আসামিরা কান্নায় ভেঙে পড়েন।

রায়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলে মনে করছে রাষ্ট্রপক্ষ। সন্তোষ প্রকাশ করেছে বাদীপক্ষ।

অপরদিকে, ন্যায় বিচার বঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ তুলে আপিল করা হবে বলে জানিয়েছেন আসামিপক্ষের আইনজীবীরা।

