  2. দেশজুড়ে

কুরিয়ারে আসা ২০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি ঠাকুরগাঁও
প্রকাশিত: ০৯:০৮ এএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কুরিয়ারে আসা ২০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ

ঠাকুরগাঁওয়ে এসএ পরিবহন কুরিয়ার সার্ভিসে কয়েলের বক্সে আসা ২০ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করেছে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) রাতে জেলা শহরের ঘোষপাড়ায় অবস্থিত এসএ পরিবহন কুরিয়ার সার্ভিস অফিস থেকে এ ইয়াবার চালান জব্দ করা হয়।

জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক হারুন অর রশিদ জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে খবর পাই, কয়েকদিন আগে একটি কার্টনে করে কয়েলের প্যাকেটের সঙ্গে ইয়াবা স্কচটেপ মুড়িয়ে চট্টগ্রামের থেকে এক চট্টগ্রামের এসএ চট্টগ্রামের কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে ঠাকুরগাঁওয়ে পাঠান। তবে যার ঠিকানায় পাঠানো হয় তার ফোন নম্বরে একাধিকবার কল দিলে ফোনটি সুইচ অফ করে রাখে।

কুরিয়ারে আসা ২০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ

পরবর্তীতে জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোরশালিন তুরাগসহ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রক অফিসের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে সবার উপস্থিতিতে কাটুন খুলেন। এসময় ২০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়৷

এ বিষয়ে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মোরশালিন তুরাগ জানান, ইয়াবার একটি চালান উদ্ধার করা হয়েছে। তবে কে কার কাছে পাঠালো বিষয়টি তদন্ত করার পাশাপাশি আইনগত পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

তানভীর হাসান তানু/এমএন/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।