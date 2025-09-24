গাঁজাসহ গ্রেফতার, ছাত্রদল নেতাসহ ৪ জনের দণ্ড
ফেনীতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অভিযানে ফেনী সরকারি কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক জাহিদ হোসেন সাগরসহ (২৬) চারজনকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিকেলে শহরতলীর লালপোল বেদেপল্লী সংলগ্ন মাদরাসা রোড এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের এ অভিযান চলে। জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তানজিল হোসেন তমাল ও ফারাজ হাবিব খান আদালত পরিচালনা করেন। এসময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ফেনী জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক রাজু আহাম্মেদ চৌধুরীসহ অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত অন্যরা হলেন- ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবী নগর উপজেলার মারই কমনহাতা গ্রামের বাসিন্দা আব্দুল মান্নান (৩৫), ফরিদপুরের নগরকান্দা উপজেলার পাঁচখাইচাইল গ্রামের বাসিন্দা মো. সবুজ মিয়া (৩২) ও বরিশালের আমতলী উপজেলার বহিলাতলী গ্রামের বাসিন্দা বশির হাওলাদার (৩০)।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর সূত্র জানায়, আটক প্রত্যেককে তিন দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১০০ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে। তাদের মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হয়।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ফেনী জেলা কার্যালয়ের পরিদর্শক রাজু আহাম্মেদ বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। মাদকদ্রব্য নির্মূলে এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।
এদিকে এ ঘটনায় ফেনী সরকারি কলেজ ছাত্রদলের যুগ্ম-আহ্বায়ক জাহিদ হোসেন সাগরকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে ফেনী জেলা ছাত্রদলের দপ্তর সম্পাদক আরিফুল ইসলাম সুমন সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
এতে উল্লেখ করা হয়- সাংগঠনিক শৃঙ্খলা পরিপন্থি কাজে যুক্ত থাকায় তার সাংগঠনিক পদসহ সব কার্যক্রম থেকে সাংগঠনিক করা হলো। ফেনী জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সালাহ উদ্দিন মামুন ও সাধারণ সম্পাদক মোরশেদ আলম মিলন এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
এ ব্যাপারে জানতে চাইলে জেলা ছাত্রদলের সভাপতি সালাহ উদ্দিন মামুন বলেন, এটি সংগঠন পরিপন্থি কাজ। আমরা বিষয়টি জানার পর যাচাই করে সত্যতা পেয়েছি। তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
আবদুল্লাহ আল-মামুন/এমএন/এএসএম