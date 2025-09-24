  2. দেশজুড়ে

চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১৯ জনকে ঠেলে পাঠালো বিএসএফ

জেলা প্রতিনিধি চাঁপাইনবাবগঞ্জ
প্রকাশিত: ১২:৪০ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ১৯ জনকে ঠেলে পাঠালো বিএসএফ

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাটের চাঁনশিকারী সীমান্তে ১৯ জনকে ঠেলে পাঠিয়েছে করেছে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) ভোর ৪টার দিকে বিএসএফ তাদের বাংলাদেশে পাঠানোর পর আটক করে বিজিবি। আটকদের মধ্যে ৬ জন নারী, ১০ জন পুরুষ ও ৩ জন শিশু রয়েছে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৫৯ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল গোলাম কিবরিয়া এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, ভোরে বিএসএফ ওই ১৯ জনকে সীমান্ত পিলার ১১৯/৪ সংলগ্ন এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে পাঠায়। প্রাথমিক তথ্যে জানা গেছে, তারা সবাই বাংলাদেশের নাগরিক। বিভিন্ন সময় অবৈধপথে ভারতে গিয়ে তারা দেশটির পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন। বিভিন্ন কারাগারে তারা সাজাও খেটেছেন। এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

