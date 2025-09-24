  2. দেশজুড়ে

রূপগঞ্জে গ্লোব এডিবল ওয়েল কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৫ ইউনিট

প্রকাশিত: ০১:০৫ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
রূপগঞ্জে গ্লোব এডিবল ওয়েল কারখানায় আগুন, নিয়ন্ত্রণে ৫ ইউনিট

নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে গ্লোব এডিবল ওয়েল কারখানায় আগুন লেগেছে। আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে ফায়ার সার্ভিসের পাঁচটি ইউনিট।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুর পৌনে ১২টায় উপজেলার মঙ্গলখালী এলাকায় এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

ফায়ার সার্ভিস নিয়ন্ত্রণ কক্ষের ডিউটি অফিসার লিমা খানম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, খবর পেয়ে কাঞ্চন নদী ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট, ডেমরা ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ও আদমজী ফায়ার সার্ভিসের একটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

প্রাথমিকভাবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ জানাতে পারেননি ফায়ার সার্ভিসের এই কর্মকর্তা।

