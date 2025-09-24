কুড়িগ্রামে ব্যতিক্রমী বউ-শাশুড়ির মেলা

কুড়িগ্রামে ব্যতিক্রমী বউ-শাশুড়ির মেলা
কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে বর্ণাঢ্য আয়োজনে বউ-শাশুড়ির মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দিনব্যাপী উপজেলার বালারহাট বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে এ মেলার আয়োজন করা হয়।
বউ-শাশুড়ির মেলা উদ্বোধন করেন কুড়িগ্রাম জেলা (পরিবার পরিকল্পনা) সহকারী পরিচালক মো. মেজবাহ উদ্দিন। এসময় উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, মেডিকেল কর্মকর্তা (মা ও শিশু স্বাস্থ্য) পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা মোছা. ফেরদৌসী খাতুন, প্রজেক্ট অফিসার (ল্যাম্ব) বাদল এককা, জেলা এসআরএইচ কোঅডিনেটর ড. সমাশ্রী রায় প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।
এ সময় নাওডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক রাঘবীর চন্দ্র বর্মন, উপসহকারী কমিউনিটি মেডিকেল কর্মকর্তা মো. নুর ইসলাম, পরিবার কল্যাণ পরিদর্শিকা মোছা. খাদিজা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।
দিনব্যাপী এ মেলায় বিভিন্ন বয়সী প্রায় আড়াই শতাধিক বউ-শাশুড়ি অংশ নেন।
