ফরিদপুরে এক সপ্তাহ সব মদের দোকান বন্ধ রাখতে হবে: এসপি
পূজা উপলক্ষে এক সপ্তাহ মদের দোকানগুলো বন্ধ রাখা হবে। ডিজে পার্টি করা যাবে না বলে জানিয়েছেন ফরিদপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) মো. আব্দুল জলিল।
তিনি আরও বলেন, ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত, যেমন-পূজার গান, পূজা সংশ্লিষ্ট গান পরিবেশন করতে হবে। কেউ যেন পূজায় গুজব সৃষ্টি করে কোনো বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে না পারে, সে বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখতে হবে।
শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে ফরিদপুর জেলা পুলিশের বিভিন্ন প্রস্তুতির কথা তুলে ধরে এসব কথা বলেন এসপি। বুধবার(২৪ সেপ্টেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টায় পুলিশ সুপার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
ফরিদপুরের পুলিশ সুপার আব্দুল জলিল বলেন, ‘পূজা উপলক্ষে ফরিদপুরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে। প্রত্যেক মন্দিরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে প্রত্যেকটি মন্দিরকে যেন সিসিটিভির আওতায় আনা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। পূজার সময় ইভটিজিং বা কিশোর গ্যাংয়ের তৎপরতা বৃদ্ধি যেন না পায়, সেদিকে সবাইকে খেয়াল রাখতে হবে।’
সাংবাদিকদের সঙ্গে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোহাম্মদ আজমির হোসেন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ভাঙ্গা সার্কেল) মো. আসিফ ইকবাল, কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আসাদউজ্জামান, ফরিদপুর প্রেসক্লাবের সভাপতি কবিরুল ইসলাম সিদ্দিকী, সাধারণ সম্পাদক মাহবুব হোসেন পিয়াল, সহসভাপতি সঞ্জিব দাস প্রমুখ।
এন কে বি নয়ন/এসআর/জিকেএস